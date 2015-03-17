Работа предпринимателей без сертификатов качества в Беларуси продлевается до 1 января 2016 года

Еще одно яркое событие недели – встреча президента Лукашенко с предпринимателями в одном из торговых центров Минска. В результате, продавцы ширпотреба получили еще одну отсрочку на пути к цивилизованному бизнесу. Давайте послушаем что сказали торговому народу президент и премьер-министр.

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Новости Беларуси. Если каждый охотник желает знать, где сидит фазан, то каждый белорусский частник, торгующий на рынке, хотел знать, как работать: продавать импортный ширпотреб без сертификатов, подтверждающих качество и происхождение товара, или же с ними? Этот вопрос был актуален и невероятно остр до минувшего вторника. В этот день пообщаться с индивидуальными предпринимателями в один из столичных торговых центров приехал президент.

Александр Лукашенко выслушал доводы частников и представителей среднего и крупного бизнеса. И вот он – долгожданный вердикт: предпринимателям разрешили торговать без сертификатов. Правда, с поправкой – до нового года. А с 1 января 2016 все будут работать в равных условиях.

Сергей Блогушенко, индивидуальный предприниматель:

Это ниже себестоимости в разы, но для того, чтобы реально перейти на нормальную работу и не платить двойные налоги, дешевле это продать по такой цене.

Товар без сертификата предприниматель Сергей готов продать без прибыли. В убыток. Ценник ниже себестоимости для того, чтобы остатки разошлись как можно быстрее. До 1 марта серый товар Сергей продать не успел. Но переход на торговлю по прозрачной схеме для него – дело времени.

Сергей Блогушенко, индивидуальный предприниматель:

Вот мне осталось еще это допродать. Я думаю, до мая. Как только будет возможность перейти – когда у меня исчезнут остатки – на упрощенную схему, то, в принципе, переход закончится. Поэтому то, что дали не три, шесть, а девять месяцев – это очень классно. Действительно поможет полностью перейти в стопроцентную работу по новым правилам.

Местом разговора с предпринимателями, которым перестроиться пока не удалось, были выбраны торговые ряды «Экспобела».

Типичная площадка для индивидуальных предпринимателей, занимающихся, в основном, одеждой, обувью. То есть товарами легпрома.

В общих чертах схема работы ИПэшника-торговца простая: купить как можно дешевле готовый товар и повыгодней продать потребителю. Нетрудно предположить, что без сертификатов товар предприниматель купит гораздо дешевле, чем с сертификатами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня больше всего волнует, что мы, как государство, теряем нормальный бизнес прозрачный – это недопустимо, и убиваем свое производство. Мы убиваем тем, что создаются неравные условия. И я хочу вас поставить в равные условия, а вы говорите – нет. Бизнес должен быть прозрачным. Везде – и государственный, и частный. Вот против этого не попрешь. И мы должны создать всем равные условия.

Дешевый несертифицированный импорт, если не убивает, то сильно усложняет жизнь отечественному производителю. В данном случае – предприятиям легпрома. С белорусским товаром работать сложно, говорят ИПэшники. Однако получается, что и импортный они тоже распродать не могут. Встреча с президентом обусловлена как раз тем, что у предпринимателей сложились свои складские запасы нераспроданной продукции.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы поймите, никто задушить вас не хочет. Я этого не позволю делать. Но надо как-то выход найти, чтобы мы были в равных условиях. В равных условиях конкурируйте. Вы же, бизнесмены, на этом должны настаивать. Вы от меня должны требовать этого: сделай равные условия. Вы все равно победите в этих условиях. Но, конечно, маржа будет не такая, а поменьше. Если бы она отсутствовала, то надо быть идиотом, чтобы работать в убыток. Где же вы деньги возьмете? Давайте предложения, что ж вы водите меня по этим складам. Предложения должны быть конкретные: куда, что и как, пожалуйста.

Наталья Светильникова, индивидуальный предприниматель:

Оставить право выбора – покупать несертифицированный товар или нет за самим потребителем. Я очень люблю свою работу, я люблю свою страну. Спасибо вам, что я живу в стране, где мужчины женятся на женщинах, где я хожу в магазин, и никто меня не застрелит – за это спасибо вам большое. Я отсюда ни на шаг. Я хочу работать, я хочу помогать своим трудом как себе, так и государству.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вас понял. Вы только ответили на один вопрос мне. Вот сертификация. Ваш ответ ничем не отличается от моего. Хочешь рисковать здоровьем – покупай, не хочешь – иди в магазин покупай. А следующие – конкуренция, равные условия, контрабанда? Я поставил вопросы. Как здесь быть?

Мне, как главному человеку в государстве, нужен прозрачный бизнес.

Жанна Яткова, индивидуальный предприниматель:

Поймите, что это невозможно сделать вот так – сию минуту.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Понимаю. Я вам установил, с вами договорившись, срок.

Жанна Яткова, индивидуальный предприниматель:

У нас не получилось, мы же вам честно признаемся.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если у вас не получилось, это ваши проблемы.

Жанна Яткова, индивидуальный предприниматель:

Если бы мы ничего не пытались сделать, то тогда нас надо было 1 марта закрыть и отправить всех в отпуска.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Жанночка, милая моя, это не экономическая категория – «пытаемся, не пытаемся». Я хочу вас услышать и решить так, чтобы не только вам, но сотням тысячам людей, которые сегодня работают в других условиях, чтобы и им было хорошо. Их же больше, чем вас. И дело даже не в том, что больше или меньше, но у них тоже есть семьи. А мы позакрываем сейчас всю легкую промышленность. Вот в чем вопрос.

Ой, девчонки, ничего вы мне нового не сказали по сравнению с тем, что мне в кабинете говорили. Я думал, к вам приду, вы мне хоть глаза откроете на что-то новое, а ничего нового.

В масштабах экономики государства проблема индивидуальных предпринимателей, которые не могут начать работу по прозрачной схеме ведения бизнеса, не так уж и велика. Цена вопроса, в год, например, для бюджета, это даже меньше двух триллионов рублей налогов. А всего таких бизнесменов где-то пару десятков тысяч из четырех с половиной миллионов экономически активных белорусов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

1,5 триллиона рублей сегодня для бюджета – это плевый вопрос, это мы можем пережить. Главное, мы должны в нашей доброй, умной, толковой стране, где все было мирно, поступить аккуратно, по-человечески, никого не обидеть. Вот что главное в моей позиции. Неравные условия функционирования одних и тех же субъектов хозяйствования, и таким образом, я тоже говорил, узаконили контрабанду. Это ненормально.

Правительство представило согласованное с малым и средним бизнесом решение. Продлить работу без сертификатов, но с условиями — налоги вырастут.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Предлагается для предпринимателей, плательщиков единого налога увеличить налоговую нагрузку на 50%, установить для них простой и понятный порядок уплаты НДС в фиксированной сумме в размере четырехкратной ставке единого налога и уплаты единого налога.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Это ваше согласованное решение?

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Да, мы с бизнесом проводили консультации. Я думаю, они сейчас в своем выступлении сообщат свою позицию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

То есть мы принимаем эти меры и отвечаем на вопрос, что будет с этим бизнесом послезавтра?

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Да, Александр Григорьевич. С нашей точки зрения так.

Александр Калинин, председатель ОО «Белорусский союз предпринимателей»:

Не все предприниматели выдерживают повышение в два раза ввозного НДС резкое. Мы просили бы рассмотреть переход поквартально. Мы очень близки к достижению взаимоприемлемых требований и пониманию сбалансированной ответственности по выполнению тех регламентов.

Жесткую критику относительно очередного переноса сроков для ИПэшников, которые или не распродали товар, или не могут закупить с его сертификатом, высказали представители крупного бизнеса.

Павел Топузидис, председатель совета директоров ООО «Табак-инвест»:

Правила должны быть, иначе бизнеса не будет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Понятно. И что в этой связи я должен сделать сегодня, завтра, послезавтра?

Павел Топузидис, председатель совета директоров ООО «Табак-инвест»:

Надо однозначно Указ №222 оставлять в силе, чтобы все торговали с документами. Налоговые увеличения, на мой взгляд, это более опасно для бизнеса. Почему они против этого не возражают, я не понимаю.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наверное, маржа большая.

Павел Топузидис, председатель совета директоров ООО «Табак-инвест»:

Единственный вывод только такой.

Если зарубежные посредники не готовы выдавать сертификаты, то отечественные производители — пожалуйста. Более того, еще и денег на развитие бизнеса могут дать. Однако сотрудничество не складывается, признается директор фабрики по пошиву одежды. Таким образом, представители легкой промышленности представили железный аргумент против новых поблажек для ИПэшников.

Александр Тризонов, директор ОАО «Элема»:

Месяц назад по собственной инициативе запланировали встречу с предпринимателями. Более 250 приглашений были вручены предпринимателям, непосредственно занимающимся торговлей верхней одеждой. Были выработаны определенные условия, которые мы предлагали предпринимателям. Первое условие – наличие своих торговых площадей, наличие небольшой суммы денег (до 20 тысяч долларов), собственный транспорт. И в этой связи мы могли предложить им товарный кредит до 100 тысяч долларов для того, чтобы они могли работать с нашим товаром, и объяснить формулу работы с нами и что из этого бизнеса они в конечном итоге смогут получить. Знаете, на прошлой неделе должна была состояться эта встреча, но, к сожалению, никто не пришел.

Дискуссия стала еще более жаркой, когда своим опытом первоначального накопления капитала стал делиться Валентин Байко.

Валентин Байко, Председатель общего собрания участников СООО «Конте Спа» (Гродно):

Я прошел все то, что сейчас предприниматели испытывают. Все сложности я знаю изнутри, потому что я бизнес строю 20 лет уже. И я начинал с рынка. Я тоже торговал, я тоже занимался челночным бизнесом, поэтому я тоже знаю эти проблемы. Я от них ушел. В тот момент, когда я понимал, что правовое поле будет нарушено, я уходил от этого, я не хотел нарушать закон, я не хотел работать без документов. Потому что я понимал, что это не путь. Это закончится когда-то. Это просто вопрос времени. Если мы не обижаем тех предпринимателей, которые без документов, то мы обижаем тех, кто с документами. И это, по сути, несправедливо. Потому что если я буду работать без документов, я просто не буду работать. Я с завтрашнего дня прекращу свою работу.

Александр Мошенский, генеральный директор белорусско-германского СП «Санта Импэкс Брест» (Брест):

То, что мы имеем сегодня в Беларуси, те 20 тысяч предпринимателей, – это дистрибьюторская система тех корпораций, которые работают сегодня в Китае, Корее и тех компаний и корпораций, которые поставляют товар сюда в основном по серым схемам. И если мы четко это понимаем, то, я считаю, что, конечно, для предпринимательства важно переходить из «серой», «черной» плоскости в «белую» плоскость.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Уважаемые товарищи, кто еще хочет высказаться свою точку зрения, свое мнение?

Почти с самого края стола слово попросила скромно до этого сидевшая Тамара Богачева из Молодечно. Как представитель регионов, она рассказала, в общем-то, простые вещи из жизни периферийных ИПэшников. О том, что самозанятость на рынке, когда многие стремятся за рублем в столицу, не самое последнее дело.

Тамара Богачева, председатель совета рынка (Молодечно):

Мы просили бы вас рассмотреть этот вариант, который предлагаем. Разрешить пока поторговать без документов. За это время – за полгода, год – мы увидим, что у нас будет с остальной частью народа. Но это не будет сказано так, что в это трудное время государство нас оставило без средств к существованию.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ну что можно сказать против того, что сказал господин Топузидис? Все должны быть в равных условиях и работать с документами. Это все вот подтвердили. Те, кто вырос из ваших штанин, ИПэшников. Они все это подтвердили. Они это проходили. Что тут против этого скажешь? Ничего.

Каким же здесь может быть решение? Учитывая все прозвучавшие аргументы, все вышедшие сроки перехода на прозрачные методы работы для ИПэшников? Тамара Петровна волновалась, большой бизнес переживал, а фойе торгового цента приуныли собравшиеся предприниматели, ожидая окончания совещания.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я специально предупредил вас, что, выходя, все-таки вы должны знать, до чего мы договорились. Все-таки ваши вопросы решались. Может, чья-то судьба, но я так не думаю. Вот, он объявит о моем решении сегодняшнем.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Работа без документов продлевается до 1 января 2016 года. Но после 1 января 2016 года – работа только по документам. В течение года равными частями за три раза ставка НДС будет повышаться с двух до четырех. Так, чтобы закончить год уже со ставкой четыре.

Александр Лукашенко:

Не сразу, а в три приема.

Андрей Кобяков:

Что касается документов, подтверждающих качество, тоже все должно быть с 1 января 2016 года без каких-либо вопросов, в соответствии с законодательством.

Александр Лукашенко:

Мы всех послушали. Мнение было единое: да, никуда не денешься, надо, чтобы товар был сертифицирован и на него были документы. Это цивилизованная форма торговли. И требование крупного бизнеса было однозначное. Я просто их попросил: «Если вы, конечно, сейчас станете стеной вместе с легпромом, что все, с завтрашнего дня – по документам. У кого документов нет, пусть товар свой девают, куда хотят, я приму такое решение. Но я вас прошу: давайте до 1 января потерпим. Вы не рухнем? Нет, не рухнут». Крупный бизнес это пообещал, сказал так. Ну, ненормально, когда в сумках, сетках, баулах возят товар черт знает какого качества, неизвестно откуда и нет документов на него. Это ненормально. Поэтому рано или поздно все равно к этому придем. Так вы начинайте сейчас это делать, не ждите до 1 января. Перспектива одна: хотите быть бизнесменами – переходите на нормальный стиль работы. Давайте будем вместе о будущем думать. Спасибо.

Впрочем, конечно, у всех сторон, принявших сегодня в выработке непростого решения, впереди огромная работа.

Евгений Горин, СТВ:

Если говорить о сегодняшнем решении, то его можно в каком-то смысле назвать компромиссным, которое устраивает абсолютно всех?

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В большей степени, да. Действительно это компромиссное решение, которое максимально учитывает интересы всех участвующих сторон. Компромисс – это всегда уступки, при чем со всех сторон. Власть, скорее, услышала проблему. Она понимает, с каким вызовом в этом году столкнулись. И действительно вопрос занятости населения – один из ключевых вопросов. Поэтому, скорее это не уступки, я бы назвал это скорее осмыслением новых реалий.

Тамара Петровна тоже нацелена на работу. Отсрочка до января — результат промежуточный.

Евгений Горин, СТВ:

Большой бизнес был против того, чтобы вам давать эту возможность.

Тамара Богачева, председатель совета рынка (Молодечно):

Вот этом и весь упор и был, что большой бизнес был против нас и сказал, что должны быть равные условия. Но нам удалось как-то в своих выступлениях президента убедить в том, чтобы он за нас заступился маленько.

Евгений Горин, СТВ:

Как считаете, много людей уйдет из бизнеса?

Тамара Богачева, председатель совета рынка (Молодечно):

Например, в регионах может уйти, останется 30 процентов только.

Евгений Горин, СТВ:

В случае чего в Беллегпром пойдете работать?

Тамара Богачева, председатель совета рынка (Молодечно):

Это была шутка. Но Беллегпрому мы можем подсказать, в каком направлении надо продукцию выпускать, чтобы у них был сбыт. И прислушиваться. У нас есть предложения.

Евгений Горин, СТВ:

То есть вы готовы сотрудничать с государственным предприятием?

Тамара Богачева, председатель совета рынка (Молодечно):

Да. Зачем нам та Москва, если бы мы тут находили такой товар по стоимость и по дизайну, главное, чтобы он соответствовал. Поэтому мы думаем, что за этот период мы должны поработать.

В планах еще и создание своего рода оптовой базы для закупок белорусских торговцев-ИПэшников с прямым рейсами от иностранных поставщиков и всеми необходимыми сертификатами.

Евгений Горин, СТВ:

Золотую рыбку в мутной воде не поймать. Она любит прозрачную. А экономике – в любом государстве – как воздух необходим прозрачный бизнес. Стабильный доход, который он приносит и государству, и предпринимателям – вовсе не сказка. Достаточно посмотреть на Запад, где бизнес максимально прозрачен. Другое дело, что далеко не все могут быть успешными предпринимателями. В среднем, минимум 40 процентов бизнесменов закрывают начатые дела из-за нерентабельности. Но это уже проблема данного конкретного бизнесмена и эффективности его работы. Задача же государства, образно говоря, дать в руки удочку. Ну а ловить рыбу – дело тех, у кого она в руках.

Эксперты считают, что ИПэшники, которые захотят остаться на рынке должны научиться работать по прозрачным схемам и быть конкурентными. Иначе сколько ни проси золотую рыбку исполнить свои желания, очень велик шанс все равно остаться у разбитого корыта.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук, заместитель председателя РОО «Белорусская научно-промышленная ассоциация»:

Иногда говорят, что в данном случае это победа предпринимателей. Я думаю, что это, скорее, победа здравого смысла. В данном случае, я бы сказал, что это шаг навстречу именно власти, потому что при всем при том, что у предпринимателей действительно определенные проблемы появляются, есть такие незыблемые элементы рыночной экономики – я подчеркнул бы именно слова рыночной, – как добросовестная конкуренция.

Сергей Солодовников, доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Экономика и право» факультета технологии управления и гуманитаризации БНТУ:

Сегодня речь идет о создании, как я понимаю, своего рода логистических центров, где будут представлены товары. Даже приобретение товаров, скажем, тех же китайских, если оно происходит большой партией, крупным покупателем, оно, с одной стороны, будет дешевле. Положительный эффект масштаба никто не отменял. С другой стороны, будет централизованная сертификация происходить. Соответственно, это дешевле для каждого.