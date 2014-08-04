Делегация Тамбовской области России с визитом в Беларуси

Новости Беларуси. Беларусь предлагает Тамбовской области помощь в модернизации АПК. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с главой администрации этого российского региона Олегом Бетиным.

Аграрный сектор - ключевое направление двустороннего сотрудничества. Общий интерес заключается в обмене передовыми технологиями и развитии контактов между учеными и аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь традиционно связывают тесные контакты с российскими регионами. Так, товарооборот с Тамбовской областью за минувшие 5 лет вырос больше чем в 2 раза. И в 2013 году превысил 44 миллиона долларов. В основе экспорта – сельхозмашины и погрузчики. А в Беларусь импортируются смолы и строительные конструкции. Для роста объемов взаимной торговли есть еще много возможностей.

Программа визита делегации Тамбовской области весьма насыщенная. 4 августа во второй половине дня прошли переговоры в Правительстве. Стороны намерены были обсудить перспективы сотрудничества в промышленной, строительной, сельскохозяйственной сферах. А во время посещения белорусских флагманов машиностроения топ-менеджеры российского региона смогли на месте оценить достоинства нашей техники.

От Минска до Тамбова немного больше тысячи километров. Этот регион центра европейской части России всегда славился своим крестьянством, весьма зажиточным. В этом крае исключительно плодородные черноземные почвы. Возделывают примерно то же, что и в Беларуси — зерно, сахарную свеклу, подсолнечник картофель. Развито садоводство. В селе проживает практически половина миллионного населения области.

Ольга Юруть, СТВ:

Представители российских регионов в Резиденции Президента гости частые. И это вполне объяснимо. Товарооборот между Беларусью и, к примеру, Тамбовской областью за последние пять лет увеличился вдвое. Там успешно функционируют наши совместные предприятия, дилерские центры, работают торговые дома.

На встрече у Александра Лукашенко Олег Бетин — глава администрации Тамбовской области и руководители ведущих предприятий этого российского региона. Сфера интересов для разговора на высоком уровне достаточно широка — от сельского хозяйства до проектов в машиностроении и нефтехимии. Тамбовская область предлагает создать совместное предприятие в химической промышленности. Беларусь может помочь в модернизации АПК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы готовы принять участие в модернизации ваших животноводческих комплексов, если нужно - строительстве агрогородков. Мы готовы оснастить сельское хозяйство самой передовой сельскохозяйственной техникой, которая вам понравится. Мы готовы с вами сотрудничать также в сфере поставок автобусов, троллейбусов - вы их знаете, они на вашем рынке уже были. Наши строители очень заинтересованы в работе с вами. Мы готовы также обеспечить потребность вашего региона в грузовой, карьерной дорожно-строительной, специальной, коммунальной технике. Если есть желание, вы можете это все посмотреть в деле. Наши лифтостроители заинтересованы в сотрудничестве с Тамбовской областью и в этом направлении.

Последние годы Беларусь ведет активную работу по повышению инвестиционной привлекательности, по созданию инновационных продуктов, ориентированных на экспорт. В этом направлении мы также готовы укреплять с вами сотрудничество. Нам есть что предложить в сфере образования, медицины, культуры, спорта, туризма. И я бы очень надеялся на поддержку и главы Тамбовской области, и всех членов делегации, если в этом будет ваша заинтересованность.

Олег Бетин, глава администрации Тамбовской области Российской Федерации:

Целую неделю практически полная наша делегация (более 20 человек) была здесь. Это по проблемам промышленности, сельского хозяйства, строительства, стройиндустрии, торговли. Я скажу, протокол, который изначально был составлен, а он детально прорабатывался, увеличен практически вдвое. Спасибо за встречу, за прием вашим коллегам, которые создали здесь для нас комфорт в посещении предприятий, организаций, территорий Беларуси. Я вам скажу, очень приятное впечатление от экскурсии вчера по городу Минску. Это современный город, очень просторный, со сбалансированной архитектурой. Очень здорово, понравилось. Я здесь был более 10 лет назад, когда мы с вами встречались и дан был старт сотрудничеству. Сегодня изменилась и страна, и столичный регион. Есть чему завидовать, есть с чего брать пример.

Российский губернатор отметил и разумный подход с размещением коммерческой рекламы в Минске. В этом плане Минск выгодно отличается от зарубежных, в том числе российских городов. Александр Лукашенко рассказал, что в этой сфере все четко разграничено на государственном уровне. Кроме того, как подчеркнул Глава государства, в Минске интенсивно сокращается строительство жилья, чтобы город не перенаселять.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы сокращаем строительство жилья в Минске, потому что мы можем повторить проблемы Москвы. Помните, в советское время — рациональное размещение производительных сил. Разумно было все. Мы даже в Беларуси с этим столкнулись, хотя везде комфортные места, но все-таки люди стремятся в Минск. Надо, чтобы люди жили в разных регионах. Минск мы хотим сделать и делаем, чтобы он был комфортным. Город должен быть удобным для жизни.

Российские партнеры предложили кооперацию в транспортной сфере. В совместном проекте весьма кстати будут белорусские троллейбусы и автобусы. Наша сторона готова поделиться опытом и технологиями с российским краем в строительстве молочно-товарных ферм «под ключ» и птицефабрик. Олег Бетин высоко оценил качество белорусской продукции и услуг.

Беларусь и Тамбовская область договорились усилить всестороннее взаимодействие. Темы совместных проектов рождались буквально экспромтом. Александр Лукашенко и Олег Бетин прощаясь наметили перспективы сотрудничества в селекции.

Широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия рассмотрели и на первом заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Тамбовской области. На встрече в Правительстве продолжили разговор о кооперации в агропромышленной сфере. Российские партнеры предложили производить сырье для сахарных заводов. А вот как увеличить поставки сельхозтехники договорились представители делегации во время посещения Минского тракторного завода.

Владимир Волчок, генеральный директор ОАО «Минский тракторный завод»:

Несколько успешных партнеров, дилерский, сервисных центров на территории Тамбовской области. Так, в 2014 году за 6 месяцев нашей компанией в 11 раз увеличено прямых поставок с Минского тракторного завода сельскохозяйственной техники.

Утром, по традиции, делегация Тамбовской области возложила венок к монументу на Площади Победы. Рота почетного караула прошла торжественным маршем, память погибших в годы Второй мировой почтили минутой молчания.

Визит делегации Тамбовской области в Беларусь завершится 5 августа.