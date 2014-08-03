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80 предприятий Минской области выращивают картофель в промышленных целях. Как получить качественный урожай?

03 августа 2014 14:02
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Новости Беларуси. Этот овощ не зря называют вторым хлебом - на столе у белоруса ему просто нет равных. С чем и как только не едят картофель! Жаренный, варенный, запеченный… И, конечно, все мы с нетерпением каждый год ждем новый урожай. Поэтому сегодня говорим об актуальном - будем ли сыты?

Второй хлеб на Минщине тоже всему голова. В регионе разработана программа развития картофелеводства. 80 сельхозпредприятий области будут выращивать культуру в промышленных масштабах. А в том что дело это прибыльное, убедились давно.

Вот уже несколько лет на территории области работает фермерское хозяйство, специализирующееся только на этой культуре. 50 гектаров посевных площадей и урожай в несколько сотен центнеров.

Это сейчас им уже есть чем гордиться, а четыре года назад все начиналось с единственного трактора и всего 50 соток запущенных земель. Но за делом стояли люди, заинтересованные зарабатывать.

Иван Маргер, заместитель директора по производству крестьянско-фермерского хозяйства для программы «Центральный регион» на СТВ провел импровизированную экскурсию по полям и раскрыл секреты хорошего урожая!

# Экономика # Уборочная кампания

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