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42 сотрудника МЧС в Брестской области принимают участие в уборочной кампании

03 августа 2014 14:23
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Новости Беларуси. Сейчас, когда битва за урожай в самом разгаре, каждый человек на поле на счету.  Так, в Брестской области на комбайны пересели десятки сотрудников  МЧС, причем такая помощь аграриям в страду стала уже традицией.

Владимир Зубко:
График у меня тяжелый. Работаем до 2-3 часов ночи. Но мне не привыкать.  Основная работа у меня в МЧС. Там тоже сутками не спим. Но  и  здесь стараюсь, помогаю хозяйству родному. Нравится мне это.

Он не привык жаловаться на усталость и пасовать перед трудностями. Профессиональный спасатель Владимир Зубко уже пятый сезон  на время уборочной форму сотрудника МЧС меняет на комбинезон комбайнера. Говорит, выводить технику в  поля – для него особое удовольствие.  

Владимир Зубко:
У меня была мечта с детства — порулить самому, быть старшим комбайнером. Нравится эта хлебная нива. Именно сам процесс нравится. Тяжелый труд, но и труд спасателя, скажу, тоже нелегкий.     

Битва за урожай легкой не бывает. В полях аграрии трудятся не покладая рук. Короткий перерыв на обед  не отходя от комбайнов. Таким дисциплинированным помощникам в  хозяйствах не нарадуются.

Григорий Пешко, главный  агроном ОАО «Оснежицы»:
Это большая находка для хозяйства. Тем более таких дисциплинированных, профессиональных, которые зарекомендовали себя за все годы только с положительной стороны.

К желанию  внести свой  вклад в общий  каравай  и семейный бюджет в ведомстве в МЧС относятся с уважением — важность задачи понимают и полностью поддерживают. Особая гордость – комбайнеры–тысячники: в эту уборочную уже два спасателя перешагнули заветный рубеж.

Константин Шершунович, начальник Брестского областного управления МЧС:
42 наших работника участвует непосредственно в уборочной страде. Мы всегда  поддерживаем такое решение нашего работника. Понятно, что задача государственной важности. Максимум этому способствуем: то ли это отпуск, то ли он получает отгулы.       

Уборочная ещё разгаре. Брестская область в  2014 году в лидерах по урожайности. Сельскохозяйственные организации региона  уже  намолотили свыше миллиона тонн зерна и убрали большую часть хлеба, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Уборочная кампания

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