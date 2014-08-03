42 сотрудника МЧС в Брестской области принимают участие в уборочной кампании

Новости Беларуси. Сейчас, когда битва за урожай в самом разгаре, каждый человек на поле на счету. Так, в Брестской области на комбайны пересели десятки сотрудников МЧС, причем такая помощь аграриям в страду стала уже традицией.

Владимир Зубко:

График у меня тяжелый. Работаем до 2-3 часов ночи. Но мне не привыкать. Основная работа у меня в МЧС. Там тоже сутками не спим. Но и здесь стараюсь, помогаю хозяйству родному. Нравится мне это.

Он не привык жаловаться на усталость и пасовать перед трудностями. Профессиональный спасатель Владимир Зубко уже пятый сезон на время уборочной форму сотрудника МЧС меняет на комбинезон комбайнера. Говорит, выводить технику в поля – для него особое удовольствие.

Владимир Зубко:

У меня была мечта с детства — порулить самому, быть старшим комбайнером. Нравится эта хлебная нива. Именно сам процесс нравится. Тяжелый труд, но и труд спасателя, скажу, тоже нелегкий.

Битва за урожай легкой не бывает. В полях аграрии трудятся не покладая рук. Короткий перерыв на обед не отходя от комбайнов. Таким дисциплинированным помощникам в хозяйствах не нарадуются.

Григорий Пешко, главный агроном ОАО «Оснежицы»:

Это большая находка для хозяйства. Тем более таких дисциплинированных, профессиональных, которые зарекомендовали себя за все годы только с положительной стороны.

К желанию внести свой вклад в общий каравай и семейный бюджет в ведомстве в МЧС относятся с уважением — важность задачи понимают и полностью поддерживают. Особая гордость – комбайнеры–тысячники: в эту уборочную уже два спасателя перешагнули заветный рубеж.

Константин Шершунович, начальник Брестского областного управления МЧС:

42 наших работника участвует непосредственно в уборочной страде. Мы всегда поддерживаем такое решение нашего работника. Понятно, что задача государственной важности. Максимум этому способствуем: то ли это отпуск, то ли он получает отгулы.

Уборочная ещё разгаре. Брестская область в 2014 году в лидерах по урожайности. Сельскохозяйственные организации региона уже намолотили свыше миллиона тонн зерна и убрали большую часть хлеба, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.