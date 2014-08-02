Михаил Мясникович 2 августа посетил два строящихся объекта БГУФК

Новости Беларуси. Премьер-министр Михаил Мясникович 2 августа посетил два строящихся объекта Белорусского государственного университета физической культуры — легкоатлетический манеж и плавательный бассейн. Руководителю правительства рассказали о готовности объектов, ходе работ, сроках сдачи и финансировании. Что касается легкоатлетического сооружения, то премьер-министр дал поручение ввести его в строй с сентября, как и было запланировано. Срок ввода плавательного бассейна перенесен главой правительства с октября на ноябрь.

На возводимых объектах планируется организовать учебно-тренировочный процесс не только студентов ВУЗа, но и спортсменов высокого уровня, членов национальных команд Беларуси по различным видам спорта, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.