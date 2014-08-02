Прямой эфир

Михаил Мясникович 2 августа посетил два строящихся объекта БГУФК

02 августа 2014 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Премьер-министр Михаил Мясникович 2 августа посетил два строящихся объекта Белорусского государственного университета физической культуры — легкоатлетический манеж и плавательный бассейн. Руководителю правительства рассказали о готовности объектов, ходе работ, сроках сдачи и финансировании. Что касается легкоатлетического сооружения, то премьер-министр дал поручение ввести его в строй с сентября, как и было запланировано. Срок ввода плавательного бассейна перенесен главой правительства с октября на ноябрь.

На возводимых объектах планируется организовать учебно-тренировочный процесс не только студентов ВУЗа, но и спортсменов высокого уровня, членов национальных команд Беларуси по различным видам спорта, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Высшее образование в Беларуси # Михаил Мяснивич

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер-министр Беларуси пообещал поддержку частным промышленным предприятиям при выпуске импортозамещающей продукции
01 августа 2014 19:41

Премьер-министр Беларуси пообещал поддержку частным промышленным предприятиям при выпуске импортозамещающей продукции

1 августа в Беларуси увеличилась протяженность платных дорог
01 августа 2014 19:40

1 августа в Беларуси увеличилась протяженность платных дорог

Александр Лукашенко потребовал довести качество белорусских комбайнов до уровня немецких и американских
01 августа 2014 19:29

Александр Лукашенко потребовал довести качество белорусских комбайнов до уровня немецких и американских