Даниэль Видмар: пока мы будем производить в Беларуси кузовы, а потом планируем автобусы в полном цикле

Новости Беларуси. Швейцарский бизнес заинтересован в совместных проектах с Беларусью в IT-сфере, банковском секторе и фармацевтике. Эти темы 26 ноября обсуждались на деловом совете двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Швейцарский бизнес заинтересован в совместных проектах с Беларусью в IT-сфере, банковском секторе и фармацевтике. Эти темы 26 ноября обсуждались на деловом совете двух стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для участия в нем в Минск прибыли несколько десятков топ-менеджеров крупнейших компаний конфедерации. Судя по атмосфере в зале, наш бизнес-климат благоприятен для деловых отношений. Одна из компаний уже стала резидентом «Великого камня», формируется и пакет контрактов между партнерами.
Обо всем по порядку – корреспондент Вероника Гришкова.
Вероника Гришкова, корреспондент:
«Великий камень». Здесь уже «бросили якорь» более полусотни бизнесменов со всего мира, и темпы парк не сбавляет. Буквально за четыре года белорусско-китайский индустриальный парк стал самым быстроразвивающимся в мире по версии всемирной федерации FEMOZA. Сегодня здесь получил прописку еще один резидент.
Швейцарская компания Hess пришла в парк, чтобы производить пассажирский электротранспорт с прицелом на экспорт. Продукция полностью «эко» – никаких выбросов и шума, а значит, в европейском тренде. Чтобы не упускать спрос, полный цикл производства планируют запустить уже через год, а дальше – набирать обороты и расширять географию.
Даниэль Видмар, глава департамента автобусов и троллейбусов Carrosserie Hess AG:
Пока мы будем производить здесь кузовы автобуса, они будут поставляться для нашей компании в Швейцарии. А в дальнейшем мы планируем производить здесь автобусы в полном цикле. К 2021 году мы будем производить здесь от 45 до 50 кузовов автобусов, а в дальнейшем мы планируем производить еще 40 электробусов целиком.
Александр Ярошенко: Наши перспективы – до конца этого года таких предприятий будет не меньше 20
К слову, это уже третий резидент «Великого камня» с «королевскими корнями». И это самое крупное страновое представительство после традиционных партнеров – Китая и России.
Такой интерес швейцарского бизнеса к Беларуси объясняется просто: перспективы пересекаются, оба государства нацелены на high technology. Швейцария почти 10 лет подряд признается страной-лидером в инновациях, а Беларусь все чаще включают в топы производителей мобильных приложений и экспорта айти-услуг.
Не удивительно, что одним из пунктов в маршруте бизнесменов стал наш Парк высоких технологий. 90 % производимого программного обеспечения его идет на экспорт, и в основном в страны западного мира.
Петер Шпулер, председатель административного совета, владелец компании Stadler Rail Group:
В состав швейцарской делегации входит много компаний, которые работают в высокотехнологичных отраслях, которые в том числе закупают различные компоненты высокотехнгологичной продукции. Поэтому нам интересно посмотреть, что предлагают белорусские компании. В целом наши страны – Беларусь и Швейцария – очень похожи и по положению, и по своим размерам. И мы считаем, что мы отлично дополняем друг друга.
Сегодня глава всемирно известной железнодорожной империи, чье состояние оценивают в 2 миллиарда долларов, лично возглавил делегацию топ-менеджеров 30 ведущих компаний Швейцарии, чтобы своим примером показать: Беларусь надежный партнер. И завод в Фаниполе – живое тому подтверждение, он самый современный в группе компаний Stadler.
Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
В целом очень позитивная динамика развития наших отношений в деловой сфере, она приносит результаты и в политическом плане. Мы видим, что активно идут парламентские контакты, межгосударственные.
Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Есть такая хорошая поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Поэтому для швейцарских инвесторов очень важно на практике посмотреть, как сегодня инвестировать в нашу страну, и услышать от своего же соотечественника, от инвестора, о тех возможностях и тех условиях, которые предоставляет наша страна.
О двустороннем интересе Беларуси и Швейцарии красноречиво говорят цифры. Только в 2019 году товарооборот увеличился на 40 %, и деловые партнеры уверены – это только начало. Среди общих сфер интересов – логистика, айти, фармацевтика и банковский сектор. А значит, в ближайшее время можно ожидать подписания новых контрактов.