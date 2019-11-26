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Средняя зарплата по Беларуси составляет 1123,4 рубля без вычета налогов

26 ноября 2019 15:33
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Новости Беларуси. IT, авиаперевозки и финансовые услуги составили первую тройку отраслей с самыми высокими зарплатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На противоположном полюсе расположились соцработники, работники культуры и парикмахеры. В целом по стране средняя зарплата до вычета подоходного налога сейчас составляет 1123 рубля и 40 копеек.

По понятным причинам самый высокий уровень доходов в столице. Больше 1000 в среднем зарабатывают в Минской и Гродненской областях. Замыкает рейтинг Могилевская область, там начисленная зарплата составила 937 рублей.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий

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