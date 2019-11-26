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Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта

26 ноября 2019 14:28
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Новости Беларуси. В индустриальном парке зарегистрировали 60-го участника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта-1

Швейцарская компания «Хесс» планирует начать полный цикл производства электротранспорта в 2021 году. Вся продукция предприятия ориентирована на экспорт. А уже в 2019 году работа началась в цехах 17 резидентов белорусско-китайского кластера. В 2020 году число работающих предприятий в парке удвоится.

Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта-4

Даниэль Видмар, глава департамента автобусов и троллейбусов Carrosserie Hess AG:
Мы сотрудничаем со «Штадлером», потому Беларусь для нас знакомая страна. При выборе площадки для производства мы ориентировались на то, что ваша страна очень стабильна.

Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта-7

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:
В этом году мы планировали, что 60 резидентов у нас будет по концу года. Мы и достигли этих планов. Возможно, мы их превысим. Самое главное, что уже 17 резидентов начинают осуществлять свою хозяйственную деятельность. Из них 6 предприятий активным образом выпускают продукцию в области машиностроения, электроники, то есть это реальный сектор экономики – получают уже первую продукцию.

Наши перспективы – до конца этого года таких предприятий будет не меньше 20, а на следующий год таких предприятий должно быть 30.

Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта-10

В эти дни в Минске работает настоящий бизнес-десант из Швейцарии. Несколько десятков топ-менеджеров крупнейших компаний Королевства прилетели в Беларусь на деловой совет двух стран.

# Белорусско-китайский индустриальный парк # Экономика # Александр Ярошенко # Даниэль Видмар # Фотофакт

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