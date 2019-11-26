Новый резидент «Великого камня» откроет производство пассажирского электротранспорта

Швейцарская компания «Хесс» планирует начать полный цикл производства электротранспорта в 2021 году. Вся продукция предприятия ориентирована на экспорт. А уже в 2019 году работа началась в цехах 17 резидентов белорусско-китайского кластера. В 2020 году число работающих предприятий в парке удвоится.

Даниэль Видмар, глава департамента автобусов и троллейбусов Carrosserie Hess AG: Мы сотрудничаем со «Штадлером», потому Беларусь для нас знакомая страна. При выборе площадки для производства мы ориентировались на то, что ваша страна очень стабильна.

Александр Ярошенко, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень»:

В этом году мы планировали, что 60 резидентов у нас будет по концу года. Мы и достигли этих планов. Возможно, мы их превысим. Самое главное, что уже 17 резидентов начинают осуществлять свою хозяйственную деятельность. Из них 6 предприятий активным образом выпускают продукцию в области машиностроения, электроники, то есть это реальный сектор экономики – получают уже первую продукцию.

Наши перспективы – до конца этого года таких предприятий будет не меньше 20, а на следующий год таких предприятий должно быть 30.