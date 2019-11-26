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Белорусские нефтяники тестируют доставку автомобильного топлива по водному пути

26 ноября 2019 15:33
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Новости Беларуси. Наши нефтяники тестируют новый способ транспортировки нефтепродуктов. В дополнение к уже существующим железнодорожному, автомобильному и трубопроводному вариантам хотят добавить водный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты уже опробовали транспортный коридор на реке Припять. Пробная партия дизельного топлива в 350 тонн прошла по маршруту Мозырь-Брест. Специально для этого было оборудовано нефтеналивное судно. Сейчас будут проанализированы все плюсы и минусы такого пути, а также экономическая составляющая, после чего будет принято решение о дальнейшем развитии направления.

Больше новостей экономики за 26 ноября здесь.

# Нефть в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

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