Белорусские нефтяники тестируют доставку автомобильного топлива по водному пути

Новости Беларуси. Наши нефтяники тестируют новый способ транспортировки нефтепродуктов. В дополнение к уже существующим железнодорожному, автомобильному и трубопроводному вариантам хотят добавить водный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты уже опробовали транспортный коридор на реке Припять. Пробная партия дизельного топлива в 350 тонн прошла по маршруту Мозырь-Брест. Специально для этого было оборудовано нефтеналивное судно. Сейчас будут проанализированы все плюсы и минусы такого пути, а также экономическая составляющая, после чего будет принято решение о дальнейшем развитии направления.