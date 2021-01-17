Промышленные итоги, ситуация в банковской сфере и ответ на санкции. О чём докладывали Президенту на неделе?

Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции, судьба крупнейших инвестпроектов и ситуация в банковской сфере – темы серии рабочих докладов Президенту. Первая полностью рабочая неделя 2021-го – самое время оглянуться назад, чтобы, учитывая уроки сложнейшего и в экономическом смысле года, выстраивать стратегию нынешнего, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кристина Федорович продолжит.

Кристина Федорович, корреспондент:

Флагман экономики – промышленность. Требование всегда было неизменным – отрасль сохранить, но при этом не потеряв собственные предприятия, многие из которых – бренд. И этот бренд под маркой «Сделано в Беларуси» знают на всех континентах. Вот, к примеру, экспорт товаров из древесины бьет рекорды. И это несмотря на пандемию. Беларусь индустриальная: МАЗ, БелАЗ, «Горизонт». И, конечно, в фокусе – инвестиционные проекты. А точнее, их реализация. Это и новый производственный комплекс «Гродно Азота», выпуск картона на фабрике в Добруше, бумажное производство в Шклове.

Говоря о прогрессе, перенесемся недалеко. 16 января на шкловской бумажной фабрике «Спартак» запустили новую линию по переработке макулатуры – инвестиция длиною в 17 миллионов рублей. Перейдем к самому, как правило, интересующему – выгоде. Ноу-хау способно практически полностью удалять бумажное волокно из отходов. А это дополнительные 1,5 тонны.

Александр Пшенный, заместитель председателя концерна «Беллесбумпром»:

Со следующего года оно будет перерабатывать 60 тысяч тонн макулатуры. Это фактически две области – Могилевская и Минская. Вот они такие объемы заготавливают, и это будет все перерабатываться на этом одном предприятии.

При этом, разумеется, как и в любом другом деле, все не бывает идеально гладко. Успех отрасли на неделе отметил и Александр Лукашенко, указав при этом на ряд до сих пор не завершенных инвестпроектов. По итогам 2020-го предприятия в целом сработали неплохо, и это невзирая на промышленный застой. Итог – 99,3 % относительно спокойного 2019-го. Этот год – под эгидой поддержки внутреннего спроса. Александр Лукашенко: пускай нас критикуют, что мы ретрограды. Когда человек будет иметь зарплату, тогда нас оценят

И не отходя от вопроса поддержки, только теперь в ключе санкций, а точнее, ответ на них. Вспомним таковые от Запада в отношении некоторых отечественных предприятий. Глава государства поручил выработать симметричный и, что важно, незамедлительный ответ. Министр промышленности Беларуси: «Глубина санкций пока ещё абсолютно непонятна»

На повестке и проблемные проекты – Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, бумажные фабрики в Шклове и Добруше. Решения по их реализации во главе, но с важной ремаркой – выгода для экономики. А это и есть базис, если хотите, фундамент. На неделе Президент принял с докладом председателя правления Нацбанка. Логика ясна: есть экономика – есть банковская система. А потому вновь упираемся в ключевой момент – экономика. И здесь, что называется, дополним схему – финансовая стабильность. Речь шла о динамике золотовалютных резервов, кредитовании реального сектора, инфляции и готовности банковской системы противостоять внешним вызовам. Павел Каллаур: мы намерены в 2021 году в пределах 2 млрд поддерживать ликвидность банковской системы