Несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Вот какую инновационную продукцию тут производят сейчас

Новости Беларуси. Еще несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Устаревшее оборудование фактически ставило крест на будущем с перспективой конкурентоспособности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В 2018-м глава государства поставил задачу – вернуть былую промышленную мощь. И вот сегодня здесь изготавливают детали и оборудование для металлургии, комплектующие изделия для нефтегазовой промышленности. С приставкой инновационные. За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?