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Несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Вот какую инновационную продукцию тут производят сейчас

17 января 2021 17:42
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Новости Беларуси. Еще несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Устаревшее оборудование фактически ставило крест на будущем с перспективой конкурентоспособности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Вот какую инновационную продукцию тут производят сейчас-1

В 2018-м глава государства поставил задачу – вернуть былую промышленную мощь. И вот сегодня здесь изготавливают детали и оборудование для металлургии, комплектующие изделия для нефтегазовой промышленности. С приставкой инновационные.

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?

Несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Вот какую инновационную продукцию тут производят сейчас-4

Вячеслав Рожанский, главный инженер завода «Легмаш»:
Закуплено, поставлено, введено в эксплуатацию восемь новых обрабатывающих токарных центров, что позволило нам выполнить в этом году объемы производства, выполнить экспорт. Объемы производства у нас составили 18,5 миллиона рублей. Экспорт мы выполнили согласно социально-экономическим показателям – 924 тысячи долларов США. Выполнили объемы инвестиций – 5,5 миллиона.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Вячеслав Рожанский # Фотофакт

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