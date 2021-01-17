Несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Вот какую инновационную продукцию тут производят сейчас

Новости Беларуси. Еще несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Устаревшее оборудование фактически ставило крест на будущем с перспективой конкурентоспособности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще несколько лет назад оршанскому заводу «Легмаш» приходилось тяжело. Устаревшее оборудование фактически ставило крест на будущем с перспективой конкурентоспособности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В 2018-м глава государства поставил задачу – вернуть былую промышленную мощь. И вот сегодня здесь изготавливают детали и оборудование для металлургии, комплектующие изделия для нефтегазовой промышленности. С приставкой инновационные.
За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?
Вячеслав Рожанский, главный инженер завода «Легмаш»:
Закуплено, поставлено, введено в эксплуатацию восемь новых обрабатывающих токарных центров, что позволило нам выполнить в этом году объемы производства, выполнить экспорт. Объемы производства у нас составили 18,5 миллиона рублей. Экспорт мы выполнили согласно социально-экономическим показателям – 924 тысячи долларов США. Выполнили объемы инвестиций – 5,5 миллиона.