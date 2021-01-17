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За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?

17 января 2021 17:38
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Новости Беларуси. Подходящих «финансовых» инструментов и сил подняться с колен в свое время не нашлось на Оршанском инструментальном заводе. Слово Президента и незамедлительная помощь сыграли ключевую роль, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?-1

Под крыло взял «МТЗ-Холдинг». Уверенными шагами – на пути к модернизации своего производства. К примеру, цех гальванической покраски деталей заработал здесь в ноябре.

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?-4

Леонид Мойжик, главный инженер Оршанского инструментального завода:
Все эти мероприятия позволили значительно нам прибавить в объемах производства, улучшить качество нашей продукции, ну и, соответственно, улучшить показатели, благодаря которым мы за 2020 год в два этапа увеличили зарплату на нашем предприятии на 25 %.

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За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?-7

От общего к частному. Год 2020-й попал в графу продуктивного и у Александра Марулько. Закончил витебский колледж, распределили на Оршанский инструментальный. Обеспечили жильем. Сейчас работает оператором станков с программным управлением.

За 2020 год увеличили зарплату на 25%. Как работает Оршанский инструментальный завод?-10

Александр Марулько, оператор станков Оршанского инструментального завода:
Когда я сюда пришел, мне помогал наладчик разобраться во всем, и было очень легко даже. Это намного проще, чем руками ты делаешь. Здесь за тебя все делает станок, робот, по сути.

# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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