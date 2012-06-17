Что общего у Бразилии глазами белоруса и Беларусью глазами бразильца, или почему бразильцы предпочитают русской водке - белорусскую

Через несколько дней в Бразилии откроется конференция ООН «Рио+20». Белорусская делегация во главе с министром иностранных дел привезет в Рио свои принципиальные предложения. Но Бразилия еще интересна Беларуси как и перспективный рынок для белорусских товаров: сегодня она в десятке главных внешнеэкономических партнеров страны. Чем еще интересна Бразилия, выясняла съемочная группа телеканала «РТР-Беларусь» в двух крупнейших бразильских городах: Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО.

Самый знаменитый город Бразилии – это Рио-де-Жанейро. Первое, что бросается в глаза на улицах Рио – это не мужчины в белых штанах, и даже не обезьяны. Внимание к себе привлекает бесчисленное множество полицейских. Люди в форме патрулируют улицы и охраняют чуть ли не каждый перекресток. А в некоторых местах они даже устраивают выездные участки. «Полицейское государство!» – мог бы воскликнуть какой-нибудь турист из Брюсселя. Однако присутствие полиции как раз и организовано для защиты этих туристов, которые селятся в фешенебельных отелях Копакабаны и Ипанемы.

Гарольдо Кастро – известный в Бразилии журналист-путешественник. Объехал 162 страны. Недавно исколесил всю Африку – и ни разу не был ограблен. А вот в Рио, признается Гарольдо, еще пару лет назад не рискнул бы выйти в город со своим профессиональным аппаратом. И совсем другое дело – сейчас.

Гарольдо Кастро, журналист:

Я уверен, что скоро Рио-де-Жанейро станет просто фантастическим городом. Вот почему два месяца назад я из Сан-Паулу переехал обратно в Рио. Я сделал ремонт вот в этой своей квартире, и намерен жить только здесь.

В прошлом году Гарольдо побывал и в Беларуси. О чем и рассказал в трех обширных статьях в местном журнале «Эпока». Этот еженедельник, между прочим, один из самых популярных в Бразилии.

Гарольдо Кастро, журналист:

Мне очень понравился замок в Мире — для меня было сюрпризом увидеть, каким образом вам удалось реставрировать эту достопримечательность. Это очень правильные инвестиции со стороны ваших властей – вложения в культуру. Меня также впечатлил и Минск – город, который по сути был отстроен заново после войны. В вашей столице много пространства, широкие проспекты – очень элегантно смотрится....

Бразилия – это страна, которая начинает путешествовать. Лет 20-30 назад бразильцы повально стремились в Париж, Лондон, Нью-Йорк и Рим. Сейчас хочется поехать дальше.

Бразилия не испытывает недостатка в туристах. Ежегодно сюда прилетают около пяти миллионов путешественников. Цифра вроде бы солидная. Однако, например, соседнюю Аргентину, где нет ни карнавала, ни статуи Христа-Искупителя, посещает почти на миллион иностранцев больше. Поэтому власти Бразилии очень хотят увеличить турпоток. Главное, что пока мешает – это криминальная репутация. Бразилия в числе мировых лидеров по количеству убийств. До убийств иностранцев, конечно, доходит редко. А вот ограбить – это запросто.

Вот одна из достопримечательностей Рио – акведук, построенный аж 260 лет назад. С одной стороны акведука фотографируются туристы, и местная молодежь упражняется в национальном танце – капоэйра. А вот заходить за мост – весьма и весьма не рекомендуется. Там уже территория местных банд, которые только и поджидают зазевавшихся туристов.

Еще одна приманка для туристов - БРАЗИЛЬСКИЕ ФАВЕЛЫ, где сами туристы становятся приманкой для местной бедноты.

Туристам сюда категорически не рекомендуются. Да что там туристам?! Здесь время от времени вспыхивают войны, и накануне Чемпионата мира по футболу, который состоится в Бразилии в 2014 году, полиция пытается взять фавелы под контроль, и осенью прошлого года проводили спецоперации с применением броневиков и вертолетов. Здесь, в фавелах, живут, в основном, бедные люди. Здесь преступность, здесь наркотики. И наркобароны тоже, говорят, живут здесь. Их пентхаусы прячутся среди этих лачуг. И вот фавела – это яркий пример того, насколько разделено общество в Бразилии. Верхи, богатая верхушка, живет там, внизу у моря, а низы (в Бразилии 15% населения находится за чертой бедности) ютятся в таких вот домах, построенных неизвестно из чего. Но зато единственное преимущество у фавел – это прекрасный вид на залив. И мы это сейчас посмотрим.

Не каждый фешенебельный отель может похвастаться таким видом из окна, и это, пожалуй, единственное преимущество бразильской бедноты, которая живет в фавелах Рио-де-Жанейро.

Фавелы возникают стремительно. Эмигранты из бедных районов Бразилии приезжают в крупные города, и селятся на окраинах. Построив дом, владелец потом продает его крышу под фундамент для жилища другого бедняка. Так возникают многоэтажные башни – без учета каких-либо стандартов, а, порой, и законов физики.

Кстати, армейские подразделения, которые освобождают фавелы от криминала, местные жители встречают чуть ли не с цветами. Со слезами, уж, так точно. Картинка получается похожей на полотно художника Сергея Волкова. Как встречали освободителей Минска 3 июля 1944 года. Освобожденные от наркопорядка жители бразильских трущоб получают надежду на светлое будущее. Муниципальные власти начинают помогать местным жителям. Строят социальное жилье – вот такое, как эти яркие многоэтажки. Открывают больницы, школы и отделения банков.

Марина Фатио Шульц, специалист по фавелам:

Фавелы не только в Рио, но и по всей Бразилии – это как пятна позора для нас, как клеймо. И правительство осознает, что надо что-то делать. Конечно, важно что-то изменить к предстоящему чемпионату мира по футболу и олимпийским играм. Однако главное – с чем местные жители останутся после всех этих мероприятий: в фавелах появится необходимая инфраструктура, будут построены новые дома. Невозможно прогнать этих людей. Нам по силам обеспечить им достойную жизнь. Этим власти сейчас и занимаются.

Вот эта фавела – маленькая по меркам Рио. Здесь проживает около трех тысяч человек. Фавелу от одного из фешенебельных районов отделяет лишь вот эта узкая улочка. Местным, которые работают прислугой в богатых домах, удобно – на работу не надо долго добираться.

Конечно, это стереотип – что в фавелах живут исключительно бандиты. Вовсе нет.

В маленьких фавелах есть достаточно дружелюбные люди, и они охотно здороваются с туристами: «Do you speak English? Do you speak English? Falla English? Falla Portugalish? -Yes? OK!»

До 1960 года Рио-де-Жанейро был столицей Бразилии. Население мегаполиса сегодня составляет около тринадцати миллионов человек – а это больше, чем живет в Беларуси. Горожане называют себя «кариока». Интересно происхождение этого слова. В переводе с индейского оно означает «дом белого человека». Разделение на господ и прислугу до сих пор заметно в Рио. Вот деловой центр города. Профессия «чистильщик обуви» – здесь до сих пор востребована и позволяет иметь минимальный достаток.

Юрий Козиятко:

Какой-то минимальный прожиточный уровень в Бразилии существует?

Александр Жебит, председатель Бразильско-белорусской торгово-промышленной палаты:

Правительство его определяет порядка 300-400 реалов на семью из одного человека.

Юрий Козиятко:

Но это не реально, судя по тем ценам, о которых мы говорили!

Александр Жебит:

В Рио-де-Жанейро это нереально. Но в каких-то районах отдаленных люди живут на этот минимум. Для того, чтобы жить в Рио-де-Жанейро, нужно много денег.

В Бразилии много богатых людей. Только в Сан-Паулу проживают 30 тысяч долларовых миллионеров. И 400 вертолетов курсируют по маршрутам местных богачей. Хотя в мировом списке Бразилия по количеству миллионеров далеко не в первых строках. Но в то же время не стоит забывать, что наркобароны свои доходы не декларируют. Зато по количеству городов-миллионеров Бразилия официально на 3 месте в мире после Китая и Индии.

Григорий Гольдшлегер, директор компании:

Бразилия – это очень большой рынок. Сегодня живет на территории Бразилии 198 миллионов человек. И это люди, которые получили возможность за последние, я бы сказал, 10 лет. У нас ВВП на душу населения увеличился больше, чем в 2 раза.

И еще немного интересной статистики. По количеству молний Бразилия - первая в мире. Известна картинка, где молния поражает статую Христа. Но божественный символ оказался сильнее. И это вдохновило, наверное, бразильских христиан на новые подвиги. По количеству христиан-миссионеров, направляемых за рубеж, страна занимает 2 место после США.

Зато по производству кофе – первое в мире. Но это отдельная тема. Именно кофе в свое время помог Бразилии стать на ноги. Мы еще вернемся в нашем репортаже к бразильскому «черному» золоту. Хотя то, что в нашем понятии является «черным» золотом, нефть Бразилия тоже имеет в достатке.

Алузио Собреиро, директор логистической компании:

В Бразилии достигли высокого уровня производства и разработали план государственной поддержки таких отраслей, как горная добыча, добыча нефти, газа. К 2021 году существует план по удвоению удвоению объема добываемой нефти в нашей стране.

Бурный рост промышленности заставляет развивать и атомную энергетику. Сегодня в Бразилии только лишь одна АЭС, в Рио-де-Жанейро. Но в перспективе планируется построить еще четыре станции на новых площадках.

Пауло Фернандо Маркондес Ферраз, президент федерации иностранных торговых палат Бразилии:

Бразилия будет продолжать строить АЭС, поэтому есть большой интерес к белорусским исследованиям. Мы хотим у вас научиться, как нужно действовать в случае каких-то аварий или предупредить, какие превентивные меры нужно принимать, чтобы такого не происходило с объектами ядерной энергетики в нашей стране.

Пока дешевой энергии недостаточно. И чтобы сэкономить на покупке энергоносителей, многие бразильские промышленники выбирают древесный уголь. Учитывая спрос и то, что Бразилия на первом месте в мире по запасам твердой древесины, в угрожающих масштабах происходит пиратское уничтожение джунглей. И это становится одной из экологических проблем современного мира. Не случайно, видимо, в Рио-Де-Жанейро 20 лет назад прошла первая экологическая конференция ООН. И буквально через несколько дней Организация объединенных наций представит римейк этого форума. В этом, относительно новом, деловом и весьма престижном районе Рио-де-Жанейро (о престижности говорит хотя бы тот факт, что здесь расположен дом известнейшего футболиста Рональдиньо), в выставочном комплексе Рио и пройдет конференция Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию, которая называется «Рио+20». Ну, практически, как у Александра Дюма «20 лет спустя». Именно в 92 году в Рио-де-Жанейро состоялся всемирно известный исторический саммит, который поднял проблему «А не уничтожит ли бурно развивающаяся экономика окружающую среду?». И вот сегодня есть возможность вновь собраться, подвести итоги, посмотреть – а как же будет развиваться, так называемая, «зеленая» экономика, которая, кстати говоря, что очень важно, может создать в мире десятки миллионов новых рабочих мест.

Беларусь на конференции представит делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Мартыновым. Позиция нашей страны – принципиальная. Под предлогом сохранения экологии и развития «зеленой» экономики не должно быть дискриминации и давления на экономики менее развитых стран.

Павел Урбанович, атташе генерального консульства Республики Беларусь в Рио-де-Жанейро:

Должен быть всеобъемлющий подход. Будут учитываться интересы всех государств и всех сообществ. Рио-де-Жанейро станет не просто площадкой международной конференции. Он станет площадкой для сближения – все расы, все национальности смогут представить свои культурные проекты.

Впрочем, культурный обмен происходил и до сегодняшнего дня: и на официальном уровне, и неофициально. Вадим Германович из белорусского города Белоозерска 15 лет назад переехал в Рио-де-Жанейро. Карьеру танцора он реформировал в преподавательскую деятельность.

Юрий Козиятко:

Мы отлично знаем бразильские танцы. Умеем танцевать ламбаду. А каким белорусским танцам вы научили бразильцев?

Вадим Германович:

Я здесь работаю в школе муниципальной. Детей учу. Очень хорошо схватывают. И они у меня танцуют «Лявониху» и танцуют «Крыжачок», и танцуют «Трясуху».

Юрий Козиятко:

Мы с удовольствием пьем бразильский кофе. А если б Вы были бизнесменом, что бы Вы сюда белорусское могли привезти? Вы знаете рынок. Вы знаете вкусы бразильцев. Чего здесь не хватает, что могли бы покупать?

Вадим Германович:

Гречневую кашу! Потому что здесь гречку из Китая привозят. Здесь ее практически не достать – днем с огнем не сыщешь. Хотя бы какой-нибудь ресторан под названием «Полесье» (улыбается). Может какой-нибудь предприниматель мог бы взять идею и открыть ресторан. Есть русский ресторан. Пытаются делать какие-то блюда из белорусской кухни. Такие, как драники. Они так себе получаются, не очень (морщится). Хорошо делают сметану. Вот сметану они научились делать очень хорошо.

Погода разная. Климат разный. Я первые годы, когда приехал сюда, я вообще не представлял, как я буду Новый год проводить без снега! Как это вообще возможно – Новый год без снега? Они елки наряжают. Городская елка – все. А где снег?! Как это будет? Что это будет? Для меня это было немножко дико.

Кстати говоря, елку в Бразилии впору украшать в разгар нашего лета. Географическое расположение страны ниже экватора перевернуло времена года в привычном понимании с ног на голову.

Крупнейший в Бразилии и, пожалуй, самый известный в мире город Рио-де-Жанейро, что в переводе означает «январская река». Так назвали город первооткрыватели. На самом деле португальцы ошиблись. Никакой реки тут не было. Это был морской залив. Но то, что мы привыкли понимать под январской порой, т.е. зима, в южных широтах наступает 1 июня. И вот как раз сейчас в Рио-де-Жанейро зима, несмотря на то, что температура воздуха доходит до плюс 30-ти. И для белорусов это выглядит, по меньшей мере, как шутка.

С самого раннего утра, еще до рассвета, по кромке моря по набережной масса бегунов. Бегут за здоровьем, за хорошей спортивной формой. Бегут, потому что это модно не только в Америке. Может и Америку Бразилия хочет догнать?

Америка, действительно, культовая страна для бразильцев. Многие из них в противоположность европейцам в известной фразе «увидеть и умереть» Эйфелеву башню и Монмартр, не задумываясь, променяли бы на Статую Свободы и Бродвей. Даже автомобили на улицах бразильских мегаполисов, местной и совместной сборки, несут на себе шильды американского автопрома.

Григорий Гольдшлегер, директор компании:

В прошлом году Бразилия по продажам вышла на 4 место в мире. Было продано где-то 4 600 000 автомобилей и произведено 4 миллиона автомобилей.

Понятно, что о Беларуси в Бразилии знают мало. Настолько мало, что не стоило бы обижаться на досадные ошибки, если бы, например, не этот знаменитый художественный музей в Сан-Паулу, один из самых посещаемых в мире. Здесь картины великих художников всех времен и народов. Среди восьми тысяч великих полотен, с которых не спускают глаз музейные смотрители в бронежилетах две картины белорусских художников – Марка Шагала и Хаима Сутина. Информационные таблички рядом с полотнами сообщают, что место рождения Шагала – Витебск, Россия, а Сутина – Смиловичи, а если, уж, точнее – какой-то Смилович, а страна – Литва. Может быть, Министерство культуры Беларуси сумеет исправить эту ошибку?

Алузио Собреиро, директор логистической компании:

В первую очередь, необходимо устранить информационный барьер в отношении наших стран, получше узнать друг друга. Кроме того, можно подумать о налаживании активного сотрудничества в области культуры, проводить культурные обмены. Моя дочь два раза была в Беларуси и, по ее впечатлениям, белорусская опера и балет представляют большой интерес и могут заинтересовать бразильцев.

Еще один забавный эпизод случился в первые минуты нашего пребывания на бразильской земле. Пограничники долго рассматривали паспорта белорусских журналистов, пытаясь отыскать в своих компьютерах название нашей страны. Видимо, по-португальски, а это их официальный язык, Беларусь звучит иначе, чем по-английски. Ну, все-таки впустили. Для успокоения национальной гордости белорусов надо сказать, что большинство жителей Бразилии не очень-то интересуется и другими европейскими странами и, похоже, это взаимно. На улицах Рио и Сан-Паулу не заметишь немецких туристов-пенсионеров. А русскую речь в общественных местах мы не слышали и вовсе ни разу.

Наиболее сильны в географии политики и бизнесмены. И это понятно. Бразилия торгует со всем миром, но все-таки главные партнеры это США и Китай. За счет Китая Бразилия увеличила свою экспортную выручку, но и импорт тоже увеличился. Например, удобрений в прошлом году купили вдвое больше.

И тут «на коне» оказалась Беларусь. «Беларуськалий» - главная фигура в торговле двух стран. В Бразилии во внешней торговле устойчивое положительное сальдо. И этот ранок настолько огромен (здесь 200 миллионов потребителей!), что проглотит белорусской продукции столько, сколько и не снилось! Для этого, конечно, нужно поднапрячься.

Юрий Козиятко:

То есть активности не хватает Беларуси?

Александр Жебит, председатель Бразильско-белорусской торгово-промышленной палаты:

Активности не хватает, потому что не видят перспективы в Беларуси. Вот вы сейчас приехали, это очень хорошо, потому что телевидение покажет интерес, что есть интерес в Бразилии к Беларуси. Это ведь важнее несколько, чем интерес Беларуси к Бразилии. Понимаете? Хотя иногда политика может повернуться так, что интерес малой страны к большой может стать таким, что он вызовет интерес большой страны.

В 2010 году Бразилию с визитом посетил президент Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Повезло нам в том плане, что мы наметили сотрудничество. Я уверен, оно будет успешным. С огромным штатом Бразилии, с населением почти 30 миллионов человек. С огромным валовым внутренним продуктом, с очень развитой экономикой. Экономикой, которая нуждается в тех товарах, которые мы производим в Беларуси.

На первых порах Беларусь начала с одного бразильского штата. Можно считать, что это первая опора торгово-экономического моста, который надо перекинуть между странами. Такой образ бразильцам весьма понятен. Еще одна визитная карточка Рио-де-Жанейро - один из самых длинных в мире мостов. Длина его 14 километров. И его часто снимают в кинофильмах. Последний раз, если я не ошибаюсь, в фильме «Форсаж 5». Мост соединяет два берега, но сможет ли Беларусь и Бразилия выстроить такой же торгово-экономический мост?

Энанилтон Роса, управляющий по коммерции и сбыту производственной компании:

Считаю, что в современном мире логистика и взаимодействие стран на международных рынках достигли такого уровня, когда расстояние между странами не является больше препятствием для развития взаимовыгодных отношений. Не является также помехой языковые, культурные, так как принципы, по которым сейчас работает мировое хозяйство, не унифицированы. И поэтому, считаю, что для белорусских компаний, несмотря на расстояние, существуют хорошая возможность работы здесь, на бразильском рынке.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ САН-ПАУЛУ

Если верить путеводителям, то обязательное место для посещения место в Сан-Паулу – это вот этот большой городской рынок: Меркадо Принципал. Здесь можно купить овощи и фрукты, которые растут в Бразилии. Но главное, что здесь продаются кофе. А ведь кофейные зерна для Бразилии – это, как нефть для стран Персидского залива. Именно за счет экспорта кофейных зерен местные промышленники в свое время заработали свои первые миллионы. Кофе здесь везде: и на прилавках, и даже на стенах можно увидеть витражи с изображениями из сценок, из жизни сборщиков кофейных зерен.

Правда, насчет кофе на этом рынке путеводители лукавят. Чтобы найти хоть один ларек с кофейными зернами, нам пришлось поблуждать по этим бесконечным торговым рядам. На этой бразильской «Комаровке» работает полторы тысячи человек. За день здесь продается почти 500 тонн деликатесов. А вот точка по продаже кофе – всего одна. Оказывается, что и сами бразильцы удивляются такому парадоксу. Ингрид Дэпи, которая вот только что купила пару килограммов ароматных зерен, приехала на шоппинг в Сан-Паулу с юга страны.

Ингрид Дэпи, жительница штата Риу-Гранди-ду-Сул:

Да, я рада, что смогла купить здесь кофе – хотя все утро пришлось его искать. Это неожиданно для меня, что здесь только в одном магазинчике продается кофе... Я пью много кофе — бразильский кофе хорош. И он становится все лучше. Раньше, кстати, был не очень. Сейчас лучше.... Вообще, бразильцы чаще всего кофе покупают в супермаркетах. При этом очень многие почему-то предпочитают растворимый. Я же – только за настоящий кофе.

Уже около 150 лет Бразилия является крупнейшим производителем кофе на планете. Здесь выращивают примерно треть от всего объема зерен, которые поступают на мировой рынок. Кстати, именно в этом месяце начинается сбор кофе. По расчетам экспертов, в этом году Бразилию ожидает невиданный урожай кофе. Фермеры планируют собрать как минимум 50 миллионов мешков зерен – именно в таких вот мешках по 60 килограммов каждый принято подсчитывать кофейные запасы. Удивительно, но хороший урожай может обернуться потерями для производителей. Специалисты сейчас пытаются спрогнозировать – не обвалит ли мировые цены такой объем кофе, который хлынет на рынок уже через пару месяцев.

Нэтан Хершковиц, директор ассоциации кофейной промышленности Бразилии:

Этот хороший урожай вряд ли сможет снизить рыночные цены. Излишков кофе не будет. Эти 50 или 51 миллион мешков уже практически расписаны по покупателям. От 30 до 33 миллионов пойдет на экспорт, и еще примерно 20 миллионов продадим на внутреннем рынке.

БЕЛОРУССКИЙ ЭКСПОРТ В БРАЗИЛИЮ.

Кстати, можно сказать, что в бразильском кофе присутствует и частица Беларуси – в виде калийных удобрений. Между прочим, доля белорусского хлоркалия на рынке Бразилии – примерно 40 процентов. Это значит, что белорусская составляющая есть и в остальных сельскохозяйственных культурах.

Филипп Кортес, директор представительства Белорусской калийной компании в Бразилии:

Из морских портов удобрения поступают в зону выращивания сахарного тростника. Здесь вот выращиваем кофе, здесь табак и рис, а вот большая часть новой зоны земледелия в центре страны отведена под выращивание сои. Получается, что сначала грузовики доставляют фермерам удобрения, а на обратном пути везут в порты уже собранный урожай, который потом расходится по всему миру.

Офис представительства Белорусской калийной компании располагается на последнем этаже одного из небоскребов Сан-Паулу. Здесь работает меньше десяти человек — причем, все – бразильцы. Среди клиентов – около шестидесяти крупнейших корпораций Бразилии, которые занимаются производством и продажей удобрений фермерам.

Филипп Кортес, директор представительства Белорусской калийной компании в Бразилии:

В 90-ые годы цены на калий были 120-140 долларов в тонну. В конце 90-х они начали расти из-за быстрого развития — сейчас за тонну уже дают свыше 500 долларов. То есть цены в 3 раза выше, чем 10 лет назад. Объединение «Беларуськалия» и «Уралкалия» в рамках Белорусской калийной компании – очень важный шаг. Контролируя больший рынок, мы можем диктовать свои цены. При нынешней стоимости удобрений у нашего представительства оборот доходит до 1.5 миллиарда долларов.

И еще одна важная статья белорусского экспорта в Бразилию – это шины. Два года назад бобруйский завод открыл в городе Витория свой торговый дом. Кроме того, ряд бразильских бизнесменов напрямую покупают белорусские покрышки. Особым спросом пользуются сверхгабаритные колеса. Годовой оборот исчисляется десятками миллионов долларов.

Рональд Вигг, директор компании импортера:

Я могу «Белшину» превратить в третьего поставщика шин по Бразилии. Если поддержка с их стороны серьёзная будет, то возможно многое сделать и максимально увеличить объём продаж. У нас важен личный контакт в сделках. Мне доверяет местный бизнес.

Возможен значительный рост продаж. Особенно здесь востребованы белорусские сверхкрупногабаритные шины, которые здесь себя хорошо зарекомендовали. Клиенты знают, что бобруйский завод заботится об улучшении качества и характеристик своей продукции.

По экспорту можно изучать историю Бразилии. Началось все с вывоза красного дерева породы пау-бразил, которое, кстати, и дало стране имя. Потом были кофе и сахарный тростник. В честь сладкого товара названа и одна из природных достопримечательностей Рио-де-Жанейро – гора Сахарная голова. Из сахарного тростника сейчас в Бразилии делают этанол, которым заправляют автомобили. Первая машина, которая может ездить на смеси спирта и бензина, появилась здесь еще в 79-ом году. Ожидается, что уже через пару лет 90% всего бразильского автопарка будет использовать этанол. Кстати, компания Эмбраер уже даже выпустила версию небольшого самолета, в который тоже можно заливать спирт.

Жизела Вайда, предприниматель:

Бензин у нас сейчас стоит полтора доллара. Когда доллар падает, цена бывает выше, доходит даже до двух долларов. И когда начинался этанол, «алко», как тут говорят, всем понравилось, потому что цена была на 30% меньше, чем стоимость бензина. При этом, правда, расход этанола несколько больше, чем бензина. Сейчас многие бразильцы начали переходить на сжиженный газ – это получается самым дешевым автомобильным топливом. Многие марки машин, которые выпускаются у нас, могут ездить и на бензине, и на этаноле, и на газе.

Возможно, бразильцам впору было бы задуматься и о поездах на этаноле. Однако прежде придется серьезно модернизировать железную дорогу.

Добраться на поезде из Рио-де-Жанейро до Сан-Паулу просто невозможно. Дело втом, что в Бразилии крайне слабо развита железнодорожная сеть. Вот это - центральный вокзал Сан-Паулу, он обслуживает лишь пригородные поезда да и городское метро. А буквально напротив находится еще одно здание вокзала, ныне оно не используется для пассажирских перевозок, внутри организовали зал для симфонического оркестра города Сан-Паулу. Прямо напротив вокзала видны вот эти фрагменты былой железной дороги. Сейчас это место облюбовали местные бездомные и попрашайки.

Развитию железнодорожных перевозок бразильцы могли бы поучиться у белорусов. И местные предприниматели уже присматриваются к такому варианту. Ведь с ростом экономики увеличивается и количество грузов, курсирующих по Бразилии. Без современных локомотивов и железных дорог – не обойтись.

Алуизио Собреиро, директор логистической компании:

В связи с объявленной политикой на развитие инфраструктуры, предполагается серьезно нарастить инвестирование в железнодорожной сети, а также на развитие речного транспорта. В этой связи, хочу подчеркнуть, что у Бразилии есть огромные возможности и Бразилия является перспективным рынком для железнодорожных компаний, строительства железнодорожной инфраструктуры, и вижу возможность провести на базе белорусско-бразильской торгово-промышленной Палаты встречу, презентацию возможности белорусской железной дороги и промышленных возможностей Беларуси в сфере железнодорожного и речного транспорта, для того чтобы бразильские компании могли получше узнать и наладить прямой контакт с белорусскими производителями.

Сан-Паулу - крупнейший город не только Бразилии, но и всего Южного полушария. Вместе с пригородами население мегаполиса приближается к отметке в 20 миллионов человек. Деловая столица Бразилии славится своими пробками на дорогах. Пару лет назад здесь даже зафиксировали антирекорд – автомобильный затор почти достиг 300 километров в длину.

Одна из главных проблем Сан-Паулу – это слишком оживленное движение на улицах города. По мегаполису ездит примерно 6 миллионов автомобилей. Бизнесмены, чтобы не тратить свое время на стояние в пробках используют воздушные такси, над городом летают около 400 вертолетов. Час такого полета обходится в пять тысяч долларов. Однако богатые жители Сан-Паулу могут себе это позволить, ведь время-деньги. Вот сейчас как раз можно видеть, как на соседнее здание заходит на посадку один из таких вот вертолетов.

Тяга бразильцев ко всему американскому особенно заметна на примере Сан-Паулу. Этот город явно претендует на то, чтобы называться Нью-Йорком Латинской Америки. Главная улица мегаполиса – Авенида Паулиста – считается местной Пятой авеню. Здесь сосредоточены центральные офисы крупнейших банков Бразилии, а также штаб-квартиры самых влиятельных корпораций. Город, расположенный на высоте в 700 метров над уровнем моря, продолжает тянуться вверх. В Сан-Паулу около 6 000 высотных зданий. Настоящие каменные джунгли. Со своими фавелами и своими бездомными, которые организуют стихийные ночлежки прямо на проспекте Паулиста. Полиция их, конечно, пытается разгонять. Но бедняки, у которых из имущества – только шерстяное одеяло, просто переходят к соседнему небоскребу.

Сан-Паулу – как огромный котел, в котором смешаны культуры и национальности. Вот японский квартал, обитатели которого по выходным устраивают ярмарки – с чисто восточными угощениями. Кстати, именно в Сан-Паулу – самая большая японская диаспора в мире. Здесь же можно увидеть и бразильскую версию уличных музыкантов. Они, чтобы больше заработать, не стоят на месте, а курсируют по улицам.

Неподалеку от японского – итальянский квартал Белла Виста.

Самое популярное блюдо в Сан-Паулу это, как ни странно, пицца. Паулиста, так называют себя жители мегаполиса, за один день съедают примерно 1 миллион порций этого блюда. И здесь ничего нет удивительного. Дело в том, что в мегаполисе проживает около 3 миллионов итальянцев. В особом почете такие небольшие уютные заведения. Например, вот эта пиццерия в центре Сан-Паулу была основана в 1920 году.

БЕЛОРУСЫ В САН-ПАУЛУ.

Есть в Сан-Паулу и белорусы. Сергей Демидов уже пять лет как живет здесь вместе с супругой и двумя детьми. Открыл собственную фирму, которая занимается навигационным оборудованием.

Сергей Демидов, директор фирмы:

У нас есть много интересных технологий, в России, в Беларуси, которые могут быть применены здесь, в Бразилии. Это не самый легкий путь – продвинуть технологию, новую технологию в Бразилию, но будущее у этого направления может быть, его нужно развивать. Например, я слышал, что белорусские шины здесь пользуются популярностью

Это непросто, это занимает время, для этого нужны инвестиции. В частности, я пытаюсь и вижу, что перспективы у этого направления есть. Что касается других направлений, например, я слышал, что белорусские шины здесь пользуются популярностью. Здесь, например, может идти наше стекловолокно, я занимался немножко этим направлением. Это более такие тяжелые направления, потому что есть конкуренция, например, со стороны Китая.

В Бразилии нам удалось найти и одежду, сшитую в Беларуси и из белорусского льна. Одна из местных компаний уже более десяти лет закупает на Оршанском льнокомбинате ткани. Теперь бразильские бизнесмены решили пойти дальше, и производить в нашей стране уже готовую одежду. Белые льняные штаны стоят одними из первых в списке заказов.

Дирсэу Силва, проект-менеджер компании:

В Бразилии очень привлекательный рынок готовой одежды, который не очень насыщен. Мы планируем поставлять как белорусские марки одежды, так и развивать собственный бренд и шить из белорусского льна. Мы проверили качество ваших швейных фабрик – одежда получается добротная. Поэтому в месяц мы сможем поставлять в Бразилию по 15 000 комплектов одежды. Это на сумму примерно в 300 000 долларов.

Кстати, о деньгах, Бразилия как государство – намного старше Беларуси. Независимость страна получила еще в 19 веке. А вот современные деньги – реалы – появились лишь в 90-ые годы прошлого века. До этого стране пришлось пережить период гиперинфляции. То есть бразильская валюта – ровесница белорусских рублей. Есть еще одно сходство между нашими деньгами. Если рубли в 90-ые называли «зайчиками» и «белочками», то реалы можно сейчас именовать «ягуарами» и «колибри», которые изображены на купюрах.

Бразилия, на самом деле, является страной диких обезьян. Здесь в лесах обитает около 80 видов приматов. Такого разнообразия нет ни в одном другом государстве мира. Местные рассказывают, что здесь даже в городах можно встретить мартышек и макак. Мы за время командировки лишь однажды где-то далеко на дереве в парке увидели маленькую обезьянку. А здесь, в центре Сан-Паулу, на этом островке джунглей можно увидеть лишь вот такую каменную обезьяну.

Еще один стереотип о Бразилии – это сериалы. Со времен «Рабыни Изауры», можно сказать, ничего не изменилось. Бразильцы все также смотрят теленовеллы. Крупнейшая телекомпания страны каждый год снимает 2500 часов «мыльных опер». Если попробовать все это просмотреть без пауз, то придется потратить более трех месяцев. Причем, для местных актеров съемки в сериалах – это не только деньги, но еще и слава, и народная любовь.

Беатрис Майнберг, начинающая актриса, постоянно ходит на пробы, чтобы исполнить свою «бразильскую мечту».

Беатрис Майнберг, актриса:

Я - актриса, я начинала с игры в мюзиклах. Теперь хочу попасть в сериалы и попасть в Голливуд, сниматься в кино и так далее. В Сан-Паулу у меня много возможностей реализовать себя в мюзиклах, постановках, а сериалы — это в Рио больше. Я живу за счет искусства — это тяжело в Бразилии. Но когда-то все у меня получится. У нас есть 3 главных сериала — они идут в одно время — и люди просто сходят с ума, они выписывают журналы о сериалах, о звездах, это очень приятно для актеров.

Сан-Паулу – это не Париж, однако этот мегаполис претендует на то, чтобы стать туристической Меккой для всего южного полушария. Темнеет здесь достаточно рано и также рано загораются огни многочисленных баров и ночных клубов. Одних только ресторанов здесь более 10.000. Город, который никогда не спит, зарабатывает деньги и днем, и ночью.

Бизнесмен Тьяго Вигг знает, как добавить в ночную жизнь Бразилии вкус Беларуси. Предприниматель сейчас разрабатывает стратегию вывода на рынок белорусской водки. Самый популярный в Бразилии алкогольный напиток – это кашаса, которая представляет из себя, говоря по-простому, самогонку из сахарного тростника. Тьяго сейчас получает сертификаты на партию водки из Беларуси. По уверениям бизнесмена, уже через пару месяцев в барах и ночных клубах Сан-Паулу разливать крепкие напитки будут из бутылок с буслами.

Тьяго Вигг, бизнесмен:

В Бразилии есть водка, и вроде хорошая, но по сравнению с белорусской — она не очень. Все думают, что хорошая водка должна быть российской. Я говорю – нет, лучшая водка — белорусская. Я чувствую, что будет успех, ведь есть отличный товар, и помощь производителя, и у нас есть здесь много контрактов.

В Бразилии сейчас все более модным становится изучение русского языка. Вот в этом крупнейшем в Латинской Америке центре славянской культуры запись из желающих – на полгода вперед. Директор центра – Маркос Элизио Коэльо — кстати, родственник писателя Пауло Коэльо – говорить по-русски учился в Минске.

Маркос Элизио Коэльо, директор Бразильского общества славянской культуры:

Я никогда не был в России, я был в Минске много раз. Мы рассказываем о Беларуси. Ученики, они читают о Дворце Республики, да? Тогда мы начинаем текст вот так (читает, в кадре – лист учебника с рисунком Дворца Республики): «Действительно, Минск – очень интересный город. Улицы такие широкие, дома такие большие и парки такие длинные, что можно думать: там живут не люди, а гиганты, да?»

Маркос периодически собирает группы бразильцев, и вместе с ними летает в Беларусь на месяц-другой – для языковой практики. Сейчас пытается установить связи с белорусскими университетами. Возможно, таким образом скоро в минских вузах появятся и студенты из Бразилии.

Маркос Элизио Коэльо, директор Бразильского общества славянской культуры:

В Минске все дешевле, все намного дешевле. И еда дешевле. Качество образования там очень хорошее, потому что там фактически отличные преподаватели русского языка.

Не только экономические, но еще и человеческие узы связывают Беларусь с Бразилией. Семья Гомеро – такой пример. Фабио познакомился с Натальей в Китае. Свадьбу они сыграли в Рио-де-Жанейро. Несколько лет жили в Минске. Теперь вот переехали в Бразилию. Ждут ребенка, который уже будет бразильцем. По вечерам гуляют по пляжу, с остановкой в местном кафе, где можно выпить свежего кокосового сока.

Фабио Гомеро:

Я только хорошее могу сказать о Беларуси. Я скучаю каждый день.

Наталья Белая:

Да, когда мы уже приехали, он мне говорил, первое сказал он, что соскучился по Беларуси.

Фабио Гомеро:

Я вообще обожаю Минск. Люблю Беларусь.

Наталья Белая:

Он даже иногда, когда у него спрашивают «откуда ты?», то есть раньше, когда мы были там, всегда говорил, что из Беларуси (смеются). Поэтому я думала, у нас особенно никаких проблем в браке не было, потому что как-то мы такие же душевные, открытые, гостеприимные. Такие же, как бразильцы, белорусы. Если отдыхать, то отдыхать. Если веселиться... Если работать, ну, работать.

Фабио днем работает таксистом. А по вечерам – поет в джаз-бэнде. На пляже Копакабаны специально для нашей программы решил исполнить и кое-что из белорусской классики.

Фабио Гомеро:

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла...(поет, похоже, «Песняров»). Это бразильское (смеются). Касіу Ясь канюшыну, касіу Ясь канюшыну, касіу Ясь канюшыну, паглядау на дзяучыну (поет).

Также и наши страны, на первый взгляд, Беларусь и Бразилия очень разные. Однако если начать выстраивать отношения, то находится много общего.