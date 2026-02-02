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Новости по тегу #Беларусь-Бразилия

Бразилия планирует увеличить поставки калийных удобрений из Беларуси
02 февраля 2026 16:36

Бразилия планирует увеличить поставки калийных удобрений из Беларуси

Лукашенко предложил Бразилии более интенсивно выстраивать отношения с Беларусью
02 февраля 2026 16:34

Лукашенко предложил Бразилии более интенсивно выстраивать отношения с Беларусью

Бразилия надеется на возобновление сотрудничества Беларуси с компанией Embraer – Клингл
02 февраля 2026 10:48

Бразилия надеется на возобновление сотрудничества Беларуси с компанией Embraer – Клингл

Лукашенко выразил политическую поддержку Президенту Бразилии в связи с предстоящими выборами
02 февраля 2026 10:34

Лукашенко выразил политическую поддержку Президенту Бразилии в связи с предстоящими выборами

Определённые подвижки по политическому диалогу есть – Ярошевич о взаимоотношениях Беларуси и Израиля
28 июля 2025 16:47

Определённые подвижки по политическому диалогу есть – Ярошевич о взаимоотношениях Беларуси и Израиля

Минск и Бразилиа станут городами-побратимами
19 ноября 2024 18:32

Минск и Бразилиа станут городами-побратимами

Лукашенко направил соболезнования Президенту Бразилии в связи с крушением пассажирского самолёта
10 августа 2024 07:40

Лукашенко направил соболезнования Президенту Бразилии в связи с крушением пассажирского самолёта

Беларусь готова поставлять калийные удобрения в Бразилию
21 ноября 2023 06:21

Беларусь готова поставлять калийные удобрения в Бразилию

БГЭУ подписал меморандум о сотрудничестве с одним из лучших гуманитарных вузов в мире
15 сентября 2023 08:36

БГЭУ подписал меморандум о сотрудничестве с одним из лучших гуманитарных вузов в мире

Лукашенко: Беларусь привержена доброжелательному двустороннему партнёрству с Бразилией
07 сентября 2023 08:00

Лукашенко: Беларусь привержена доброжелательному двустороннему партнёрству с Бразилией

В Бразилии презентовали белорусские тракторы – первые лица страны опробовали их лично
30 июня 2023 06:48

В Бразилии презентовали белорусские тракторы – первые лица страны опробовали их лично

Беларусь готова поставлять тракторную технику с двигателями ММЗ в Бразилию
31 января 2023 14:39

Беларусь готова поставлять тракторную технику с двигателями ММЗ в Бразилию