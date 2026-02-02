Новости по тегу #Беларусь-Бразилия

Посол Бразилии: «Белорусские удобрения очень высокого качества, для нас они самые лучшие».
«Взгляды наших специалистов и бразильских на миропорядок полностью совпадают. И это будет способствовать и способствует созданию более эффектных отношений между нашими государствами».
Как отмечал ранее наш посол в Бразилии, проводником экономических интересов Беларуси являются не столько федеральные, сколько местные исполнительные органы и бизнес.
Взгляды наших стран на миропорядок и мироустройство совпадают. В этой связи глава нашего государства выразил политическую поддержку лидеру Бразилии – в 2026 году в стране пройдет избирательная кампания.
С учетом непростой геополитической ситуации продолжают развиваться и отношения Беларуси с Израилем. Речь об определенных успехах в торгово-экономической сфере: прирост наблюдается по подавляющему большинству товарных групп.
В Мингорисполкоме прошла встреча первого заместителя мэра Надежды Лазаревич с делегацией из столицы крупнейшего южноамериканского государства.
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