У частников в Беларуси должны зарабатывать в среднем 700 у.е., на госпредприятиях - более 500 уже в этом году, считает Лукашенко

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 15 июня принял с докладом председателя правления Нацбанка Надежду Ермакову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Вот эти полгода, пять месяцев, прошли еще, наверное, на фоне небольших волн, которые остались от финансового кризиса, который мы пережили в прошлом году. И нынешний период характеризуется тем, что мы полностью владеем ситуацией, контролируем ее и управляем, поэтому нам надо решить основные вопросы: ВВП, его рост в этом году 5.5% железно должен быть обеспечен. Железно! И теми механизмами, которые мы выработали. Никаких, еще раз подчеркиваю, шальных денег! У нас экономика нормально работает, она себя обеспечивать может, в том числе и воспроизводство предприятия могут обеспечить. Поэтому ВВП, выполнение этих показателей, за счет эффективности экономики должно быть. И никаких разговоров по поводу того, где государственная собственность не может дать эффект, а частная может. И частная и государственная должны дать эффект. Второе: разговоры по поводу того, что мы не достигнем в этом году 500 долларов в эквиваленте заработной платы -- пустые разговоры. Об этом уже свидетельствуют многие предприятия. У нас уже Минск подбирается к пятистам долларам, они должны по плану превзойти пятьсот долларов! Почему другие не могут? И другие должны. При этом хочу сказать, что частники должны для себя поставить задачу не пятьсот долларов, а под семьсот долларов в этом году, до конца года. А госпредприятия должны перешагнуть рубеж пятисот. Это железно должно быть выполнено! Разговоры о том, что чего-то там не хватает -- это беспочвенные разговоры. Тогда встает вопрос: почему сегодня руководители, специалисты, менеджеры и прочие в частных предприятиях почти все на мерседесах разъезжают? Что денег нет у фирмы, чтобы заплатить нормальную зарплату людям? Есть! Пусть продают мерседесы и платят людям заработную плату! То же самое могу сказать о руководителях государственных предприятий.

А специалисты? Посмотрите, какие там расходы! Пусть сокращают до минимума себестоимость и поднимают на нормальный уровень заработную плату людей. Это принципиально. Это не какой-то там страх перед чем-то, как некоторые тут наши «сьвядомые» и желтая пресса пишут. Это если и есть страх, то только за то, чтобы семьи нормально жили у наших людей. Поэтому это железно должно быть обеспечено. И то, за что отвечает Национальный банк, обязательно должен иметь это в виду. Конечно, это основная задача для правительства, но Национальный банк там в стороне не должен стоять. Ну и те проблемы, которые мы должны решить в этом году: строительство, жилье и прочее - это тоже вопрос не второстепенный. И проблему денежного довольства военных мы тоже должны иметь в виду. И мы потихонечку двигаемся здесь, пожалуй надо ускориться.

Надежда Ермакова - президенту:

Я полностью поддерживаю то, что Вы сказали, что ситуация, которая сегодня сложилась в экономике, она и в финансовой системе, она полностью позволяет выйти на тот показатель ВВП, который предусмотрен был на 2012 год. Единственное, надо просто работать.

Надежда Ермакова - журналистам:

Роль Национального банка должна быть большая, или, может быть, более большая, нежели сейчас в том, чтобы мы могли и доходы населения увеличивать, и заработную плату зарабатывать. Ну а каким путем - это, естественно, участие в кредитовании экономики, в эффективном кредитовании экономики. И естественно вопрос - это продвижение нашей продукции на экспорт. Ну а банковская система и в первую очередь Национальный банк - это контроль за своевременным возвратом выручки.