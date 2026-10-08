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Новости по тегу #Бразилия

В Бразилии студенты вышли на акции протеста против сокращения финансирования образования
08 октября 2026 08:58

В Бразилии студенты вышли на акции протеста против сокращения финансирования образования

В Бразилии подвели итоги первого тура президентских выборов
05 октября 2026 08:01

В Бразилии подвели итоги первого тура президентских выборов

На юге Бразилии произошло крупное ДТП – погибли 23 человека
20 августа 2026 09:28

На юге Бразилии произошло крупное ДТП – погибли 23 человека

В Бразилии произошел масштабный пожар на химическом предприятии
06 августа 2026 08:41

В Бразилии произошел масштабный пожар на химическом предприятии

16 человек погибли в ДТП на востоке Бразилии
04 февраля 2026 08:53

16 человек погибли в ДТП на востоке Бразилии

Лукашенко выразил политическую поддержку Президенту Бразилии в связи с предстоящими выборами
02 февраля 2026 10:34

Лукашенко выразил политическую поддержку Президенту Бразилии в связи с предстоящими выборами

Бразилия впервые обошла США по объёмам производства говядины
08 января 2026 07:27

Бразилия впервые обошла США по объёмам производства говядины

На юге Бразилии выпал гигантский град – 246 человек получили травмы
27 ноября 2025 07:29

На юге Бразилии выпал гигантский град – 246 человек получили травмы

Мэр Рио-де-Жанейро назвал Мерца «сыном Гитлера»
20 ноября 2025 11:11

Мэр Рио-де-Жанейро назвал Мерца «сыном Гитлера»

Около 750 человек пострадали из-за торнадо в Бразилии
10 ноября 2025 06:33

Около 750 человек пострадали из-за торнадо в Бразилии

В Рио-де-Жанейро во время полицейской спецоперации погибли около 70 человек
29 октября 2025 08:31

В Рио-де-Жанейро во время полицейской спецоперации погибли около 70 человек

В Бразилии прошли массовые акции протеста из-за законопроекта об иммунитете депутатов
22 сентября 2025 07:22

В Бразилии прошли массовые акции протеста из-за законопроекта об иммунитете депутатов