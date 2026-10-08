Новости по тегу #Бразилия

По их мнению, действия властей грубо нарушают основное право человека – право на получение образования, которого может лишиться местная молодежь.
По результатам обработки почти всех протоколов лидирует бывший сенатор и сын бывшего президента Флавиу Болсонару, которого поддержали 47% избирателей.
Среди них – двое детей. Еще пятеро пострадали.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В момент ЧП в салоне находилось около 60 человек. Несколько из них поучили ранения.
Взгляды наших стран на миропорядок и мироустройство совпадают. В этой связи глава нашего государства выразил политическую поддержку лидеру Бразилии – в 2026 году в стране пройдет избирательная кампания.
По оценкам экспертов, в 2025 году страна превысила прогнозы на сотни тысяч тонн, сняв напряжение на мировом рынке и помогая сдержать рост цен на эту продукцию.
Повреждены десятки автомобилей, линии электропередачи и школы – занятия там приостановлены на неопределенный срок.
Позже пост был удален, а Паес заявил, что таким образом он только «выпустил пар», подчеркнув дружбу между Бразилией и Германией.
По информации источников, скорость ветра в некоторых местах превышала 250 километров в час.
Власти Бразилии начали войну с наркоторговцами.
Решение принято конгрессом и предусматривает освобождение законодателей от уголовного преследования.
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