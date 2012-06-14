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Предприятий-банкротов в Беларуси станет меньше, а страны Таможенного союза будут обмениваться информацией по каждому ввозимому грузу

14 июня 2012 10:53
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты 14 июня ратифицировали очередной пакет документов по Таможенному союзу. В частности соглашение, которое предусматривает обмен данными между таможенными службами Беларуси, России и Казахстана. Это касается информации о перевозимых грузах. Также внесены изменения в документ о порядке перемещения через границу товаров физлицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основное новшество в том, что при ввозе на территорию Таможенного союза воздушным транспортом такие товары не облагаются пошлинами в случае, если их стоимость не превышает 10 тысяч евро, а вес — 50 килограммов.

Александр Шпилевский, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:
В случае перемещения товаров самолетом действует ограничение по весу. У нас хоть и есть норма в 10 тысяч евро, таможенная служба будет отслеживать назначение данных партий. Если человек ввозит одни и те же товары постоянно — он будет уплачивать таможенные платежи.

# Экономика # Таможенный союз

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