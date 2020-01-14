Что изменится в ценообразовании белорусского жилья? Подробности совещания у Президента

Новости Беларуси. Цены на жилье, посредничество и пенсии. Важнейшие социально-экономические темы 14 января обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще до начала совещания с правительством глава государства подчеркнул: правила белорусской экономики неизменны. В центре – человек. Исходя из его интересов и будут приниматься решения.

Одна из важнейших задач – сделать жилье для белорусов более доступным. В частности, за счет пятипроцентной рентабельности при строительстве. Еще один вопрос касался борьбы с недобросовестными посредниками. Исключение их из цепочки госзакупок позволит заметно сэкономить, а деньги направить, например, на повышение зарплат. В центре внимания также оптимизация пенсионного обеспечения, эффективное обращение с отходами, импортозамещение. Корреспондент Алена Сырова знает подробности обстоятельного разговора. Еще до Нового года глава государства анонсировал встречу с правительством в первые недели января. Правда, речь тогда шла о подведении итогов работы за год.

Алена Сырова, корреспондент:

Но, как оказалось, итоговый разговор еще впереди. Сегодня есть ряд вопросов, требующих куда более оперативного решения. Цены на жилье, борьба с недобросовестным посредничеством, экология и пенсии. На столе у главы государства сразу несколько проектов указов, призванных отрегулировать эти вопросы. Прежде чем принимать итоговое решение, важно взвесить все «за» и «против», поставив во главу угла наши с вами интересы.

Это основное и неизменное требование Александра Лукашенко звучит из совещания в совещание. Не стала исключением и сегодняшняя встреча с руководством правительства. Глава государства, упреждая все вопросы в начале прямого диалога, отметил: жизнь не стоит на месте, должны меняться и мы, и наши подходы. Но важно делать это поступательно, уж точно не революционными методами – не для того годами выстраивали основные принципы государственной экономической политики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как бы кто-то ни рыдал и ни стенал, что кому-то нужны перемены – перемены нужны, они идут и будут идти, потому что жизнь не останавливается. Но если кто-то хочет перемен, которые будут направлены на слом той политики, которая проводится, этого не будет. Будут выборы, будут альтернативные кандидаты, предложат слом старой системы и новые перемены – народ определится. Мы будем проводить спокойно, целенаправленно реализовывать те замыслы, которые есть. И перемены эти будут абсолютно спокойными, не революционными. В центре должны быть наши люди, их интересы.

И коль в центре государственной политики человек, то начнем с базового – доступности жилья. В 2020 году мы планируем ввести 4 миллиона квадратных метров, практически четверть из них – с господдержкой для тех, кто нуждается. Жилье относительно доступно, ведь этим занимаются государственные застройщики, и по закону они не могут зарабатывать на продаже больше 5 %. Те же, кто строит жилье на коммерческой основе, ограничений не имеют. Иногда «навар» на желающих обзавестись своими квадратными метрами достигает 40 %.

Александр Лукашенко:

У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье (они просто рвутся в эту сферу, чтобы получить кусок земли, построить дом, а потом продать квартиру), все стали миллионерами как минимум. Долларовыми миллионерами. Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально. Если мы, имея жилье, или присутствующие здесь, имея жилье, в шоколаде себя чувствуют, как в народе говорят, и забыли о нуждах людей, это плохо. Я это не забыл. И было поручение, притом оно уже на практике апробировано. У нас небогатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы.

С ограничением рентабельности до 5 % некогда в экспериментальных целях начал работать и Минский завод эффективных строительных конструкций. Именно с таким условием им выделили земли: построили квартиры, получили свои 5 % прибыли, а после отдали дома в распоряжение государству. Практика показала, что даже с такой рентабельностью само предприятие вполне успешно развивается. Так почему бы по такому пути не пойти всем желающим строить жилье на коммерческой основе? Правительство предложило именно таким образом снизить стоимость квадратных метров. Президент поддержал.

Владмир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:

В этом указе предлагается застройщикам, которые строят жилье с привлечением средств граждан, установить предельную рентабельность не выше 5 %. Также предлагается, что в случае, если застройщик будет строить за счет собственных средств жилье и затем его реализовывать гражданам, то эта норма распространяться не будет. Кроме того, эта норма не будет распространяться на строительство жилья для юридических лиц. Вопрос стоит именно прибыли – это разница между стоимостью и ценообразованием при продаже квадратного метра.

Беларусь – страна с ограниченными сырьевыми ресурсами, потому нам важно максимально эффективно распоряжаться государственными деньгами. Наша казна ежегодно теряет более 1,5 миллиарда долларов из-за деятельности, по сути, перекупщиков. Они покупают товары у производителей, а после перепродают по несколько раз, в итоге конечная цена взлетает до небес. И если раньше это касалось в основном поставок с внешних рынков, то сейчас корень проблемы уже внутри страны. Чтобы исключить коррупцию и сделать госзакупки прозрачными, весь процесс оцифруют. Уже сейчас в тестовом режиме работает созданная в июле 2019-го информационно-аналитическая система управления этой сферой.

Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Более пристальное внимание к такой процедуре закупок, как «один источник». Когда конкурентные виды конкурсов признаны несостоявшимися, предприятие или государственная организация имеет право закупать какие-то товары из одного источника. Сегодня, учитывая, что этот электронный продукт пока не создан в полноценном виде, именно в этой сфере у нас были наибольшие коррупционные проявления. Поставлена четкая задача тоже оцифровать весь этот процесс, чтобы экспертное сообщество, журналисты могли, пользуясь соответствующими информационными ресурсами, анализировать закупки тех или иных организаций, государственных органов. Эта задача до конца года должна быть решена.

Еще один вопрос – эффективного обращения, на этот раз с отходами. Президент давно и регулярно призывает белорусов задуматься не просто об экологии, но и об экономическом эффекте. Мусор может быть источником энергии. Например, в Швеции около 30 % электростанций страны работают именно на отходах. А в Германии их сжигают и получают энергию и таким образом освещают дома.

Александр Лукашенко:

Нельзя допустить, чтобы нас постигла участь стран-соседей, когда люди задыхаются от количества свалок, а почва на десятилетия отравлена химией. Состояние окружающей среды – важнейшая задача. Здоровье наших граждан и следующих поколений белорусов не имеет цены. Оно бесценно. Но сегодня это не только вопрос экологического благополучия. Развитие страны, у которых, как и у нас, нет богатых запасов природных ископаемых, научились извлекать необходимые ресурсы фактически из мусора.

Президент сегодня поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой. План перехода на экоупаковку утверждён в Беларуси Опросы показали: 70 % белорусов очень даже «за» такой подход. Правда, на его внедрение уйдет порядка двух лет. Система охватит не только городские торговые сети, но и сельские магазины, и позволит в конечном счете на 10 % сократить количество отходов, которые захоранивают на полигонах.

Владмир Кухарев:

Это наше возвращение к доброй старой советской системе, когда тара фактически оставалась в залоге. И человек, возвращая пустую бутылку, получал обратно стоимость этой тары. Мы предлагаем, чтобы это распространялось на пластиковые, стеклянные и жестяные бутылки и банки емкостью от 100 миллилитров до 3 литров. Совещание у главы государства длилось около трех часов. В очередной раз затронули тему импортозамещения – Президент напомнил правительству, что эта тема все еще на особом контроле.