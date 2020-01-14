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План перехода на экоупаковку утверждён в Беларуси

14 января 2020 11:06
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Новости Беларуси. Стало известно, что правительство утвердило План перехода страны на экоупаковку. В ближайшие год-два будет введена залоговая система обращения тары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

План перехода на экоупаковку утверждён в Беларуси-1

Вместо пластика максимально будут использоваться другие материалы, такие как бумага и стекло. Со 2021 года в общепите перестанут подавать блюда в одноразовой посуде из полимеров.

План перехода на экоупаковку утверждён в Беларуси-4

Получат распространение технологии производства биоразлагаемой упаковки из растительного сырья.

# Экология # Экономика # Фотофакт

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