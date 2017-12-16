Что изменится в Беларуси с развитием IT-сферы: мнения экспертов

Развитие IT-сферы – это и новые рабочие места, что весьма актуально. Однако же к уборщице меньше требований при приеме на работу, а в новые технологичные компании без хорошего образования и без свежей головы не возьмут.

Андрей Дерех, финансовый аналитик:

Беларусь всегда (и в Евразийском пространстве) отличалась тем, что у нас существуют отличные подготовленные кадры высококвалифицированные. Соответственно, в этом направлении мы можем найти свою нишу довольно серьезную, даже на базе собственных кадров.

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:

Нужно прогнозировать последствия развития IT-технологий, поскольку они ускоряют жизнь, ускоряют экономику, ускоряют экономические процессы. В этом направлении развиваются все страны, и кто пойдет быстрее по этому пути, тот займет определенное ключевое место в мировой экономике.

Даниэль Крутцинна, специалист по цифровой экономике:

Классически рабочий класс уже не нужен. Что мы будем делать с теми людьми? Было бы жалко избавиться от такого хорошего рабочего класса, который в Беларуси сохранился. Поэтому может быть упор ориентировать на те отрасли, где еще требуется ручной труд квалифицированный.