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Что изменится в Беларуси с развитием IT-сферы: мнения экспертов

16 декабря 2017 18:45
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Развитие IT-сферы – это и новые рабочие места, что весьма актуально. Однако же к уборщице меньше требований при приеме на работу, а в новые технологичные компании без хорошего образования и без свежей головы не возьмут.

Что изменится в Беларуси с развитием IT-сферы: мнения экспертов-1

Андрей Дерех, финансовый аналитик:
Беларусь всегда (и в Евразийском пространстве) отличалась тем, что у нас существуют отличные подготовленные кадры высококвалифицированные. Соответственно, в этом направлении мы можем найти свою нишу довольно серьезную, даже на базе собственных кадров.

Что изменится в Беларуси с развитием IT-сферы: мнения экспертов-4

Владислав Щепов, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике:
Нужно прогнозировать последствия развития IT-технологий, поскольку они ускоряют жизнь, ускоряют экономику, ускоряют экономические процессы. В этом направлении развиваются все страны, и кто пойдет быстрее по этому пути, тот займет определенное ключевое место в мировой экономике.

Что изменится в Беларуси с развитием IT-сферы: мнения экспертов-7

Даниэль Крутцинна, специалист по цифровой экономике:
Классически рабочий класс уже не нужен. Что мы будем делать с теми людьми? Было бы жалко избавиться от такого хорошего рабочего класса, который в Беларуси сохранился. Поэтому может быть упор ориентировать на те отрасли, где еще требуется ручной труд квалифицированный.

Что изменится в Беларуси с развитием IT-сферы: мнения экспертов-10

Георгий Гриц, финансовый аналитик:
Это определенный вызов и нашим профильным министерствам для создания совершенно новой системы самозанятости, новой системы переподготовки. Потому что сегодня IT – это инструмент. Новая индустриальная экономика основана на IT-технологиях. Это не противопоставление. Это, скорее, дополнение. Это новые возможности.

# Экономика # It-технологии # Георгий Гриц # Фотофакт # Владислав Щепов # Андрей Дерех # Даниэль Крутцинна

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