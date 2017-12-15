Новости экономики за 15.12.2017

Новости Беларуси. Белорусская экономика в течение 2017 года показывает стабильный рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объем ВВП увеличился на 2 % и превысил 96 миллиардов рублей. На подъеме промышленное производство и сельское хозяйство. Ощутимо растет приток зарубежных инвестиций.

Экспорт увеличился на 20 % за 10 месяцев. Речь идет о 30 миллиардах долларов. Например, все БелАЗы распроданы, 96 % реализовано на экспорт. Показатель суммарной грузоподъемности проданных карьерных самосвалов вырос почти в два раза. В четыре раза больше отправили за границу и спецтехники: бульдозеров, погрузчиков и тягачей-буксировщиков. Тем временем китайская продуктовая корпорация намерена инвестировать 250 миллионов долларов в создание молочно-товарных ферм в Витебской области. Подписаны контракты на 2018 год на поставку в Китай сельхозпродукции на 114 миллионов долларов. СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ Многие белорусы и россияне встретят новый год в белорусских санаториях. Выбор очевиден: можно совместить приятное с полезным – и здоровье поправить, и Новый год отпраздновать. Все санатории заполнены в эти дни на 100 %, 40 % из которых – иностранцы. Многие воспользовались безвизом.

Новогодний банкет в санатории обойдется в среднем в 100-120 рублей. В 2017 году выручка белорусских здравниц выросла на 10 % и составила около 350 миллионов рублей. РАЗВИВАЯ ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ Япония упростила визовые требования для белорусов. Расширен перечень заявителей на получение многократных краткосрочных виз с деловыми целями.

Максимальный срок действия виз увеличен с трех до пяти лет. Для тех, кто самостоятельно оплачивает поездку, упразднят гарантийные документы. Все эти меры положительно повлияют на бизнес-климат двух стран и увеличат туристический поток. НОВОГОДНИЙ АТРИБУТ С 18 декабря по всей стране заработают елочные базары (это более 1000 площадок). Цены не сильно отличаются от прошлогодних. Тут все зависит от высоты дерева.