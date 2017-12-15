Новости экономики за 15.12.2017
Новости Беларуси. Белорусская экономика в течение 2017 года показывает стабильный рост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объем ВВП увеличился на 2 % и превысил 96 миллиардов рублей. На подъеме промышленное производство и сельское хозяйство. Ощутимо растет приток зарубежных инвестиций.
Экспорт увеличился на 20 % за 10 месяцев. Речь идет о 30 миллиардах долларов.
Например, все БелАЗы распроданы, 96 % реализовано на экспорт. Показатель суммарной грузоподъемности проданных карьерных самосвалов вырос почти в два раза. В четыре раза больше отправили за границу и спецтехники: бульдозеров, погрузчиков и тягачей-буксировщиков. Тем временем китайская продуктовая корпорация намерена инвестировать 250 миллионов долларов в создание молочно-товарных ферм в Витебской области. Подписаны контракты на 2018 год на поставку в Китай сельхозпродукции на 114 миллионов долларов.
СОВМЕСТИТЬ ПРИЯТНОЕ С ПОЛЕЗНЫМ
Многие белорусы и россияне встретят новый год в белорусских санаториях. Выбор очевиден: можно совместить приятное с полезным – и здоровье поправить, и Новый год отпраздновать. Все санатории заполнены в эти дни на 100 %, 40 % из которых – иностранцы. Многие воспользовались безвизом.
Новогодний банкет в санатории обойдется в среднем в 100-120 рублей.
В 2017 году выручка белорусских здравниц выросла на 10 % и составила около 350 миллионов рублей.
РАЗВИВАЯ ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ
Япония упростила визовые требования для белорусов. Расширен перечень заявителей на получение многократных краткосрочных виз с деловыми целями.
Максимальный срок действия виз увеличен с трех до пяти лет.
Для тех, кто самостоятельно оплачивает поездку, упразднят гарантийные документы. Все эти меры положительно повлияют на бизнес-климат двух стран и увеличат туристический поток.
НОВОГОДНИЙ АТРИБУТ
С 18 декабря по всей стране заработают елочные базары (это более 1000 площадок). Цены не сильно отличаются от прошлогодних. Тут все зависит от высоты дерева.
Елка до 1 метра обойдется в среднем от 5 до 8 рублей, до двух метров – от 9 до 13.
Сэкономить можно, если покупать елку в лесничестве: в Минске определено более 200 площадок. Идти в лес – себе дороже. Незаконная вырубка грозит штрафом от 5 до 50 базовых величин.
И о курсах валют. Доллар незначительно, но все же в минусе: актуальный курс 2 рубля 2 копейки. Евро стал дешевле на 0,75 копейки, курс 2,38. Курс российского рубля понизился на 1,5 копейки за сотню – итого 3 рубля 44 копейки.