Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»

Виртуальная действительность теснит привычную жизнь. А для кого-то уже вошло в привычку виртуальное существование, с новыми правилами, особенностями и опасностями. В Беларуси впервые зарегистрирован случай мошенничества при купле-продаже цифровой валюты – биткоинов. Реальное и виртуальное переплетаются, хотим мы того или нет. И цифровая экономика набирает силу. Эта тема обсуждалась на совещании у Президента Беларуси. На выходе – Декрет «О развитии цифровой экономики». «Умный» навигатор и дополненная реальность. О программе, способной «сесть за руль», рассказывает Александр Матвеенко. Сегодня ей пользуется 300 миллионов человек. И это – пока.

Александр Матвеенко, руководитель минского офиса компании по разработке программ в сфере компьютерного зрения:

Эта фиолетовая полоса показывает, куда нам нужно двигаться и перестраиваться. Задача водителя – просто следовать по линии. Сейчас мы работаем над технологией. Как только мы поймем, что технология у нас работает очень хорошо, мы будем интегрироваться с системами управления автомобилем. Машина сама едет по той полосе, где ты ее поставил. Тебе не нужно трогать руль. Она предупреждает о возможных авариях.

В региональное развитие своего стартапа инвестировала американская компания с мировым именем, открыв офис в Минске. Заокеанским СЕО понравились условия. И белорусские программисты.

Дмитрий Боярович, корреспондент:

В Беларуси – по разным данным – от 30 до 60 тысяч программистов. Для страны с населением в почти 10 миллионов человек – эта цифра небольшая. Но мы, что называется, берем качеством. И здесь, как нигде, знают, о чем идет речь. Каждый четвертый «айтишник» в Беларуси закончил БГУИР. Ежегодно университет выпускает 500 программистов. Многие из которых устраиваются в IBA, Microsoft и Google. Дмитрий Боярович:

Валерий Александрович, как здесь готовят специалистов?

Валерий Прытков, декан факультета компьютерных систем и сетей БГУИР, кандидат технических наук, доцент:

Мы очень активно работаем с компаниями. Например, сейчас съемка проходит в помещении, которое поддерживается одной из наших компаний-партнеров. В таких совместных лабораториях, помимо учебных, занятий, мы проводим тренинги компаний, различные семинары по тем направлениям, которые как в компаниях нужны. О подготовке программистов упоминали и на совещании у Президента. Здесь на неделе собрались эксперты отрасли. Цель стратегическая – сделать Беларусь IT-страной. Александр Лукашенко заверил: Декрет, предусматривающий это, останется в самой либеральной редакции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отечественной IT-сфере необходимо придать новый импульс развития, чтобы способные люди могли здесь в полной мере реализовать свои возможности. Беларусь должна оказаться реальным центром притяжения для талантливых идей, успешных компаний и международных корпораций. Наша страна имеет все шансы стать – как минимум на данном этапе – региональным лидером в развитии самых передовых направлений. Это будет зависеть только от вас. 50-страничный документ предлагает революционные изменения. Например, нормативная база для блокчейна – технологии, делающей транзакции в сети прозрачными. Ее возникновение по значимости сравнивают с изобретением Интернета.

Об этом, как никто другой, знает Виктор Прокопеня. Офис крупного IT-инвестора в начале года посещал Президент. Мы поговорили с бизнесменом, который присутствовал, к слову, и на недельном совещании у главы государства о перспективах Беларуси в сфере высоких технологий.

Дмитрий Боярович:

Виктор, как мне кажется, Беларусь сейчас находится на пороге совершенно новой эры развития IT-индустрии. Это так?

Виктор Прокопеня, инвестор IT-компаний:

Если Декрет будет принят до Нового года, то Беларусь будет первой страной в мире, которая регулирует все аспекты применения блокчейна. Беларусь войдет в историю, как первое государство, которое предусмотрело и легализовало все способы его применения. Безусловно, это очень хорошо для имиджа страны. Дмитрий Боярович:

Вы выступаете за то, чтобы как можно больше белорусов изучало программирование. А не приведет ли это к перенасыщению рынка труда программистами (как в свое время было очень много юристов, экономистов и бухгалтеров)? Виктор Прокопеня:

Это самый ужасный миф. Ваша задача, как журналиста, если вы хотите помочь нашей стране, чтобы она развивалась, его развеять. В мире каждый день появляется огромное количество устройств. К ним ко всем нужны программы. Очень нужны индустрии люди, которые могут делать продукты. Очень нужны индустрии маркетологи. Очень нужны индустрии дизайнеры.

Особое положение ПВТ продлят. На территории белорусской «Кремниевой долины» будет действовать английское право. Как и везде в мире. Это позволит инвесторам заключать сделки напрямую. В том числе и по «смарт-контрактам».

Денис Алейников, глава юридической компании:

Фактически на сегодняшний день есть две формы совершения сделок – письменная и устная. И вот «смарт-контракт», появившийся в этом году, – это некая третья форма. Это договор – компьютерная программа. Автоматически исполняющийся код влечет автоматическое исполнение обязательства договора на условиях, заложенных в компьютерной программе.

Доля IT-сектора в ВВП Беларуси – около 5%. Основной драйвер здесь – ПВТ. За 10 лет экспортная выручка парка выросла в 40 раз – с 22 до 800 миллионов долларов ежегодно. Мы поставляем ПО в 67 стран мира. Среди них – США, Великобритания, Финляндия. При этом являясь центром притяжения.