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Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»

16 декабря 2017 16:45
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Виртуальная действительность теснит привычную жизнь. А для кого-то уже вошло в привычку виртуальное существование, с новыми правилами, особенностями и опасностями.

В Беларуси впервые зарегистрирован случай мошенничества при купле-продаже цифровой валюты – биткоинов. Реальное и виртуальное переплетаются, хотим мы того или нет. И цифровая экономика набирает силу. Эта тема обсуждалась на совещании у Президента Беларуси. На выходе – Декрет «О развитии цифровой экономики».

 «Умный» навигатор и дополненная реальность. О программе, способной «сесть за руль», рассказывает Александр Матвеенко. Сегодня ей пользуется 300 миллионов человек. И это – пока.

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-1

Александр Матвеенко, руководитель минского офиса компании по разработке программ в сфере компьютерного зрения:
Эта фиолетовая полоса показывает, куда нам нужно двигаться и перестраиваться. Задача водителя – просто следовать по линии.

Сейчас мы работаем над технологией. Как только мы поймем, что технология у нас работает очень хорошо, мы будем интегрироваться с системами управления автомобилем. Машина сама едет по той полосе, где ты ее поставил. Тебе не нужно трогать руль. Она предупреждает о возможных авариях.

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-4

В региональное развитие своего стартапа инвестировала американская компания с мировым именем, открыв офис в Минске. Заокеанским СЕО понравились условия. И белорусские программисты.

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-7

Дмитрий Боярович, корреспондент:
В Беларуси – по разным данным – от 30 до 60 тысяч программистов. Для страны с населением в почти 10 миллионов человек – эта цифра небольшая. Но мы, что называется, берем качеством. И здесь, как нигде, знают, о чем идет речь.

Каждый четвертый «айтишник» в Беларуси закончил БГУИР. Ежегодно университет выпускает 500 программистов. Многие из которых устраиваются в IBA, Microsoft и Google.

Дмитрий Боярович:
Валерий Александрович, как здесь готовят специалистов?

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-10

Валерий Прытков, декан факультета компьютерных систем и сетей БГУИР, кандидат технических наук, доцент:
Мы очень активно работаем с компаниями. Например, сейчас съемка проходит в помещении, которое поддерживается одной из наших компаний-партнеров. В таких совместных лабораториях, помимо учебных, занятий, мы проводим тренинги компаний, различные семинары по тем направлениям, которые как в компаниях нужны.

О подготовке программистов упоминали и на совещании у Президента. Здесь на неделе собрались эксперты отрасли. Цель стратегическая – сделать Беларусь IT-страной. Александр Лукашенко заверил: Декрет, предусматривающий это, останется в самой либеральной редакции.

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Отечественной IT-сфере необходимо придать новый импульс развития, чтобы способные люди могли здесь в полной мере реализовать свои возможности. Беларусь должна оказаться реальным центром притяжения для талантливых идей, успешных компаний и международных корпораций. Наша страна имеет все шансы стать – как минимум на данном этапе – региональным лидером в развитии самых передовых направлений. Это будет зависеть только от вас.

50-страничный документ предлагает революционные изменения. Например, нормативная база для блокчейна – технологии, делающей транзакции в сети прозрачными. Ее возникновение по значимости сравнивают с изобретением Интернета.

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-16

Об этом, как никто другой, знает Виктор Прокопеня. Офис крупного IT-инвестора в начале года посещал Президент. Мы поговорили с бизнесменом, который присутствовал, к слову, и на недельном совещании у главы государства о перспективах Беларуси в сфере высоких технологий.

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-19

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-21

Дмитрий Боярович:
Виктор, как мне кажется, Беларусь сейчас находится на пороге совершенно новой эры развития IT-индустрии. Это так?

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-24

Виктор Прокопеня, инвестор IT-компаний:
Если Декрет будет принят до Нового года, то Беларусь будет первой страной в мире, которая регулирует все аспекты применения блокчейна. Беларусь войдет в историю, как первое государство, которое предусмотрело и легализовало все способы его применения. Безусловно, это очень хорошо для имиджа страны.

Дмитрий Боярович:
Вы выступаете за то, чтобы как можно больше белорусов изучало программирование. А не приведет ли это к перенасыщению рынка труда программистами (как в свое время было очень много юристов, экономистов и бухгалтеров)?

Виктор Прокопеня:
Это самый ужасный миф. Ваша задача, как журналиста, если вы хотите помочь нашей стране, чтобы она развивалась, его развеять. В мире каждый день появляется огромное количество устройств. К ним ко всем нужны программы. Очень нужны индустрии люди, которые могут делать продукты. Очень нужны индустрии маркетологи. Очень нужны индустрии дизайнеры.

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-27

Особое положение ПВТ продлят. На территории белорусской «Кремниевой долины» будет действовать английское право. Как и везде в мире. Это позволит инвесторам заключать сделки напрямую. В том числе и по «смарт-контрактам».

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-30

Денис Алейников, глава юридической компании:
Фактически на сегодняшний день есть две формы совершения сделок – письменная и устная. И вот «смарт-контракт», появившийся в этом году, – это некая третья форма. Это договор – компьютерная программа. Автоматически исполняющийся код влечет автоматическое исполнение обязательства договора на условиях, заложенных в компьютерной программе.

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-33

Доля IT-сектора в ВВП Беларуси – около 5%. Основной драйвер здесь – ПВТ. За 10 лет экспортная выручка парка выросла в 40 раз – с 22 до 800 миллионов долларов ежегодно. Мы поставляем ПО в 67 стран мира. Среди них – США, Великобритания, Финляндия. При этом являясь центром притяжения.

Как в Беларуси готовят IT-программистов, востребованных компаниями Google, IBA и Microsoft: репортаж «Картины мира»-36

Эрик Гундерсен, IT-бизнесмен (США):
В Минске сейчас можно открыть стартап так быстро, насколько это нужно. Правительство сделало эту процедуру максимально простой. Нам не нужно нанимать юристов, изучать местное законодательство. К тому же, в Минске уровень развития искусственного интеллекта потрясающий. У вас очень сильные инженеры и прекрасная среда для развития. 

За великими открытиями всегда что-то стоит. Так было с Исааком Ньютоном, братьями Райт, Биллом Гейтсом. Именно они создали будущее. Которое, впрочем, уже меняется: здесь и сейчас. 

# Экономика # It-технологии # Александр Лукашенко # Фотофакт # Виктор Прокопеня # Денис Алейников

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