ВВП Беларуси за 11 месяцев вырос на 2,2 процента

Новости Беларуси. Стабильный рост показывает белорусская экономика в течение 2017 года. За 11 месяцев ВВП страны вырос на 2,2 % и составил более 97 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Стабильный рост показывает белорусская экономика в течение 2017 года. За 11 месяцев ВВП страны вырос на 2,2 % и составил более 97 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Увеличился объем промышленного производства и производительность труда, положительная динамика в сельском хозяйстве. Ощутимо растет и приток зарубежных инвестиций. Плюс 3,6 % – в основной капитал.
Результаты работы экономики опережают прогноз. Правительство рассчитывало на 1,7 %.