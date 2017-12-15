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ВВП Беларуси за 11 месяцев вырос на 2,2 процента

15 декабря 2017 12:04
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Новости Беларуси. Стабильный рост показывает белорусская экономика в течение 2017 года. За 11 месяцев ВВП страны вырос на 2,2 % и составил более 97 миллиардов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВВП Беларуси за 11 месяцев вырос на 2,2 процента-1

Увеличился объем промышленного производства и производительность труда, положительная динамика в сельском хозяйстве. Ощутимо растет и приток зарубежных инвестиций. Плюс 3,6 % – в основной капитал.

ВВП Беларуси за 11 месяцев вырос на 2,2 процента-4

Результаты работы экономики опережают прогноз. Правительство рассчитывало на 1,7 %.   

# Экономика # Фотофакт # Государственный бюджет Беларуси

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