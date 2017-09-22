Что изменится на белорусской границе с 1 января 2018 года – после вступления в силу нового Таможенного кодекса ЕАЭС

Новости Беларуси. Повышение транзитной привлекательности Беларуси и создание комфортных условий для бизнеса. Всё это позволило увеличить в 2017 году отчисления в бюджет почти на 250 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 сентября Президенту доложил глава таможенного комитета Юрий Сенько. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы роста товаро- и пассажиропотока, а также нюансы нового Таможенного кодекса, по которому начнут работать уже с 1 января.

Осталось меньше полугода до того момента, как белорусская таможня будет «давать добро» по новым правилам. 1 января 2018 года в силу вступает Таможенный кодекс ЕАЭС. Первый экземпляр нового свода законов сразу для 5 стран Юрий Сенько 22 сентября вручил Александру Лукашенко.

Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь:

Позвольте вручить вам новый первый экземпляр Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в который собрали все международные соглашения, которые сегодня работают в рамках «пятерки», и доработали теми новеллами, которые сегодня должны работать в экономике.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это Таможенный кодекс ЕврАзЭС?

Юрий Сенько:

Уже ЕврАзЭС. Александр Лукашенко:

Меня волнует: мы сегодня живем по этому документу? Юрий Сенько:

Уже практически живем по этому документу. Многие новеллы, которые заложены в новый Таможенный кодекс, мы уже откатали в качестве эксперимента в Беларуси. И с 1 января 2018 года он станет полноценным документом, которым мы будем руководствоваться в своей работе. Александр Лукашенко:

Насколько этот Таможенный кодекс соответствует нашей жизни? Ведь это Таможенный кодекс не Беларуси, а пяти государств. Естественно, там были определенные компромиссы. Насколько эти компромиссы не соответствуют нашим интересам?

Работать «по-новому» ведомство готово. Тем более, «таможенные правила пятерки» позволят экономить сразу по трем направлениям – время, деньги и документы. Одно из требований кодекса – ускорить время прохождения таможни для грузов и людей. Эта задача для наших специалистов вполне по плечу. Статистика красноречива: в 2017 году после существенного спада транзит грузов и людей через Беларусь увеличился почти на треть.

Андрей Ковальчук, начальник Гродненской региональной таможни:

Рост потока транспортных средств общий – 23-24%. Из них больше стало пересекать границу грузовых транспортных средства на 14%. Ну и, соответственно, на 27% больше легковых.

Международный пункт пропуска «Привалка» оснащен по последнему слову техники. Современными средствами досмотра здешние инспекторы «вооружены буквально до зубов». Инспекционно-досмотровый комплекс – не роскошь, а требование времени. Новинка уже помогла выявить контрабанду на миллионы рублей. Это при том, что сам процесс сканирования машины занимает не больше 10 минут. Груз на мониторе – как на ладони.

Сергей Матвеев, начальник таможенного поста «Привалка»:

Вы можете просто зайти на сайт Государственного таможенного комитета, заполнить электронную декларацию, после регистрации получить уникальный номер, приехать на границу, сообщить ее инспектору таможни, и он во внеочередном порядке вас оформит.

На службе таможенников – высокие технологии. В тестовом режиме уже сегодня работает система автоматического оформления грузов. Без участия людей с начала года оформили 57 тысяч деклараций. В процентном отношении цифра невелика – 10% от общего объема. Но для наглядности – это время работы 3000 «человекосмен».

Наталья Дудина, начальник отдела снабжения промышленного предприятия:

Все предложения, что касаются электронного декларирования, автоматического выпуска, были инициированы бизнес-кругами. Никто не хочет тратить много времени на такие процедуры.

Благодаря усилиям таможни в этой части, мы получаем экономию во времени и деньгах. Еще одна задача – свести к минимуму очереди на границе. Сделано уже немало. Это система автоматического выпуска для грузовых автомобилей. Удобно для белорусских предприятий и перевозчиков: экономит время, которое, как известно, деньги. Если обычно машину оформляют около 15 минут, то с такой новинкой вся процедура не займет и 5.

Светлана Прохор, главный инспектор отдела таможенного оформления и контроля №2 таможенного поста «Привалка»:

Мне необходимо только идентифицировать документы, то есть это проставление штампов и печатей, необходимых для выпуска товара, и машина покидает пункт пропуска.

Еще один вопрос, который интересует главу государства – наполнение доходной части государственного бюджета таможенными пошлинами. В 2017 году лепта таможенников в общий национальный кошелек уже на 250 миллионов долларов больше, чем в прошлом. Это стало возможным во многом благодаря повышению транзитной привлекательности страны и либерализации бизнеса. Кстати, конечная цифра – прогнозная. Это значит, она не спускается «сверху», а рассчитывается, исходя из реальных данных о состоянии дел в экономике и бизнесе. Александр Лукашенко:

Прежде всего о формировании доходной части республиканского бюджета по тем направлениям, которые входят в зону ответственности таможенных органов. Это меня больше всего волнует. Я, конечно, информирован – меня информируют постоянно в этой части – что вы успешно формируете бюджет страны по этим направлениям. Но нюансы всегда есть, о которых вы знаете лучше – что у нас со статистикой по перемещению товаров, транспортных средств, людей через границу? Мне, опять же, докладывают невероятные цифры: почти на треть увеличилось количество и грузов, и людей перемещаемых. Что это нам дает? Это очень важно, чтобы люди понимали. Таможенная служба Беларуси стоит и на страже интересов соседей. После того, как Россия ввела эмбарго на ввоз продуктов из Евросоюза, наши специалисты не раз предотвращали попытки ввоза «санкционки». Под пристальным вниманием оказались больше 2 миллионов 300 тысяч грузовиков. Почти 5000 из них в транзите через Беларусь отказали.

Юрий Сенько:

С начала санкционной работы таможенной службой изъято 21 тысяча тонн санкционной продукции, которая обращена в доход государства.