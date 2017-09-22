Новости экономики за 22.09.2017

Новости Беларуси. Грибная биржа рухнула. Цены на подосиновики упали в 2 раза, а на боровики – в 4 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вероятнее всего, эта ситуация продлится не меньше 2 недель, а в случае дождей – еще дольше. Наш экономический обозреватель Анна Рублева – об осенних покупках.

На прилавках с грибами. Еще 2 недели назад цены на боровики стартовали от 15 рублей, а сейчас можно купить и за 2 рубля.