Генпрокурор Беларуси: Приоритетный вопрос – выплата зарплаты и создание безопасных условий труда для работников

Новости Беларуси. Отстаивать защиту прав и гарантий работников Генпрокуратура и Федерация профсоюзов Беларуси будут вместе. Соответствующее соглашение подписано 22 сентября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как было отмечено на встрече, национальное законодательство подробно регулирует вопросы, связанные с трудовыми отношениями. Установлена и ответственность сторон за нарушение норм. Однако на практике наниматель не всегда соблюдает интересы своих сотрудников. Чаще всего это предоставление безопасных условий труда и сроки выплаты зарплаты.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь: Приоритетным вопросом для прокуратуры является выплата заработной платы, создание безопасных условий труда для работников. Эти же вопросы являются основополагающими для профсоюзов. Поэтому логично то, что мы сегодня сделали, наметили алгоритм взаимодействия.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Республики Беларусь: Когда объединяются усилия, получается всегда лучший эффект. И у нас сегодня есть свои полномочия. Мы работаем в рамках технической, правовой профсоюзной инспекции.

Мы когда объединим усилия, формы и полномочия наших двух ведомств, безусловно, будет больший эффект. Здесь самый главный результат – более эффективно защищать гражданские права и интересы наших граждан.

Генпрокуратура и Федерация профсоюзов будут проводить общие приемы граждан, а также обмениваться предложениями по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.