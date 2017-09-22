Таможенники Латвии объявили забастовку: на латвийско-белорусской возможны очереди

Новости Латвии. Серьезные проблемы в ближайшие дни могут возникнуть на латвийско-белорусской границе. Таможенники соседнего государства объявили забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 27 по 30 сентября работа пунктов пропуска будет прерываться на 4 часа, а движение транспорта – ограничено. Поток легковых автомобилей через белорусско-латвийские пункты пропуска сравнительно невелик, однако по этому маршруту идет множество фур. Забастовка наверняка отразится на скорости оформления документов. На границе могут возникнуть очереди.