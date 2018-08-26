Что изменилось в малом и среднем бизнесе Беларуси в 2018 году? Отвечает Дмитрий Крутой

Юлия Огнева, СТВ: Мы сейчас вели речь о крупном бизнесе. Давайте поговорим о малом и среднем. Так, были приняты ключевые решения. Скажите, можно ли уже говорить, что они сработали?

Дмитрий Крутой, министр экономики Беларуси:

Первые результаты есть. Уведомительный принцип, который в качестве одного из базовых заложен в Декрете № 7, на практике работает. Более 2,5 тысяч компаний сегодня обратились за соответствующей регистрацией.

Следующий важный момент – не только начало бизнеса, начиная от момента регистрации – условия его ведения. Те избыточные административные регуляторные требования, которые существовали у нас в сфере пожарной безопасности, природоохранной, санитарии и так далее и которые были сокращены в 10 раз, сегодня очень позитивно воспринимаются нашими предпринимателями.

У нас количество самозанятых выросло на 26 тысяч человек. Конечно, определенная часть, грубо говоря, вышла из тени. Тем не менее, мы видим новые регистрации. Выросло количество ремесленников: по-моему, 18 или 20 тысяч. У нас уже за 3 тысячи перевалило количество агроусадеб. Мы видим, что количество людей, пользующихся услугами агроусадеб, растет. По оценкам этого года, это будет уже 400 тысяч человек – это и белорусы, и иностранцы. По условиям безвиза по условиям следующего года мы ожидаем, что количество посетителей перевалит психологическую отметку в полмиллиона.