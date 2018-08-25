Средняя зарплата в 2019 году прогнозируется на уровне 1 тысяча 25 рублей. Анонс большого интервью министра экономики Республики Беларусь

Новости Беларуси. Средняя зарплата в 2019 году прогнозируется на уровне 1 тысяча 25 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такая цифра заложена в проекте прогноза социально-экономического развития на 2019 год. Об этом в интервью программе «Неделя» рассказал министр экономики Дмитрий Крутой.

Дмитрий Крутой, министр экономики Республики Беларусь:

Реальные денежные доходы увеличатся на 3,4 %, они будут полностью увязаны с ростом производительности труда. Средняя заработная плата в целом по республике за год прогнозируется на уровне 1025 рублей. Зарплата работников бюджетных организаций будет составлять 80 % от средней по стране. Это та важная макроэкономическая пропорция, о которой часто говорит Президент, Правительство. Мы в прогнозных документах ее выдерживаем. И соотношение пенсии к заработной плате будет составлять на уровне 40 %. То есть мы достигаем этого параметра и в течение 2019 года планируем его выдерживать.

Полную версию беседы смотрите в воскресенье – в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя» в 19.30.