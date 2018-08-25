Достаточно сделать устную заявку на сельхозпредприятие: уборочная кампания перебралась на частные подворья

Новости Беларуси. После обязательной программы пришла очередь программы социальной. Техника направилась на частные приусадебные участки, чтобы помочь сельчанам собрать урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заказать услугу довольно просто – достаточно сделать устную заявку на сельхозпредприятие. Вместе с комбайнером приезжает и работник конторы, который замерит площадь и выставит счет. Оплата производится по факту прямо в поле.

Ольга Пивунова, житель деревни Бушляки:

Каждый год сею пшеничку, ячмень, что получится. И благодаря хозяйству, дает комбайн, чтобы людям помочь. Так один бы не справился.

Сергей Иванов, главный агроном СП «Газовик-Сипаково»:

Мы получается берем расценку только за топливо. А зарплата механизаторам, амортизация комбайнов – это на хозяйство ложится. Как понимаете, каждый деревенский друг друга знает, помощь нужно оказывать всем.