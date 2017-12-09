«Будет качественная ткань, тогда и поддерживать вас легче»: какие задачи поставил Президент перед сотрудниками ОАО «Камволь»

Технологический цикл от сырья до готового полотна: нить с каждым этапом становится все тоньше и прочнее. И, наконец, приобретает форму ткани. Больше недели времени и несколько цехов. Обо всех этих тонкостях мы – потребители – и понятия не имеем. Здесь, как на кухне: немного пересолил – и уже не то.

На конечный результат влияет множество факторов. Разумеется, качество сырья – от этого никуда не уйти. Выбирают только самое лучшее. Даже температура в цеху и влажность воздуха на определенных этапах имеют огромное значение. Вот это кадры из архива. К вопросу о температурах. Еще несколько лет назад здесь люди работали в телогрейках. Процент износа оборудования доходил до неприличного. А технологически «Камволь» отстал так, что о конкурентоспособности приходилось только мечтать. Серые стены и потолки. Тогда-то – в 2012 году – на производство и приехал Президент. Тут же, на месте, было принято решение: производство нужно сохранить, предприятие – модернизировать. Кадровые решения. И 110 миллионов долларов. Несколько лет работы.

2017 год. В цехах поддерживается необходимый микроклимат. Оборудование немецкое, итальянское. Все лучшее, что есть в мировом текстильном производстве. К решению задач подключили турецкого инвестора.

Сабри Доган, председатель совета директоров турецкой компании:

Я приехал для того, чтобы передать свой опыт, профессиональные навыки, которыми владеет моя страна в этой отрасли. И за год уже познакомился с 17 текстильными предприятиями Беларуси. Могу с уверенностью, сказать, новая ткань «Камволя» имеет качество, соответствующее всем современным требованиям, с ней можно смело выходить на мировые рынки.

Какие реально объемы можно сегодня продавать? 55 % продукции идет на экспорт.

Анатолий Субботко, генеральный директор ОАО «Камволь»:

Мы в 2018 году планируем поставлять как в Российскую Федерацию, Европу, так и в страны Азии, Турцию и ниже – к экватору. В былые годы здесь производили порядка 20 миллионов тонн погонных метров. Поэтому нынешние перспективы – в 6 миллионов – Президента не впечатляют. Если в мире потребляются порядка 120 миллионов тонн, на внутреннем рынке – 1,5. То почему бы не ставить перед собой более масштабные задачи? Пообщавшись с турецкими партнерами, руководством предприятия Александр Лукашенко поручает объемы производства увеличивать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

6 миллионов – это не предел, даже на этом производстве. Минимум 7 миллионов, а может быть и 8, потом посмотрим. Вы должны продавать больше. И я не скажу о государстве, о том, что это налоги. Это так. Ради своих детей это сделайте. Поэтому ориентируйтесь на то, что детям и внукам вашим будет какое-то рабочее место здесь.

Перед тем, как озвучить свое мнение, Александр Лукашенко знакомится с производством. Проходит цеха. Общается с сотрудниками. Откуда сырье? Почему цена на продукцию ниже мировой? Чем новая коллекция отличается от старой? Сотрудники спрашивают у главы государства: «Нельзя ли предусмотреть льготы для тех швейных предприятий, которые будут закупать ткани «Камволя»? Александр Лукашенко:

То есть мы будем вас поддерживать, но имейте в виду: закрыться от продаж здесь тканей – китайских, турецких, российских и прочих – мы не можем как минимум по двум причинам. Первое – конкуренция: есть конкуренция, есть качество, есть рост. Поэтому вам нужна конкуренция. Во-вторых (это очень важно), мы – не огромная страна, которая управляет миром. Сейчас таких стран практически нет, даже Америка не та. И если мы закроемся от кого-то, быстро закроются от нас. 1,5 миллиона мы потребляем, произведем 6 – 4,5 будем есть с вами сами. Нас не пустят на рынки. Поэтому есть пока у нас разного рода возможности для того, чтобы раскрутить вас, поднять вас, покупать у вас ткани, особенно для школьников, силовых структур и так далее. Будем аккуратно поддерживать вас, чтобы обычные швейные комбинаты покупали. Но главное – это вы. Будет качественная ткань, тогда и поддерживать вас легче.