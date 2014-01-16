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Чемпионат мира по хоккею в Минске не спровоцирует сильного подорожания услуг

16 января 2014 17:54
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Новости Беларуси. Чемпионат мира по хоккею не спровоцирует сильного подорожания услуг в столице. Цены на гостиницы могут вырасти не более чем на 10%. Приблизительно такой же порог цен определен и для заведений общественного питания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выявить нарушения ценовой политики помогают проверки предпринимательской деятельности. Как сообщили 16 января на пресс-конференции в Мингорисполкоме, в 2014 году количество таких проверок увеличится.

Николай Крыжевич, заместитель начальника управления антимонопольной и ценовой политики Мингорисполкома:
Из 81 субъекта хозяйствования, в ходе которых мы осуществляли проверки, 63 субъекта хозяйствования привлекались к административной ответственности за нарушения ценового законодательства. Также штрафные санкции наложены на сумму более 166 млн, 48 должностных лиц привлечены к ответственности на сумму более 48 млн.

# Экономика # Государственная политика в области ценообразования # Мингорисполком # Государственная политика # Николай Крыжевич

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