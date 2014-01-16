Альфред Ханниг: Уровень финансовой доступности в Беларуси очень высокий

Новости Беларуси. 16 января в Национальном банке обсудили вопросы развития белорусской национальной финансовой системы. В разговоре приняли участие зампредседателя правления Нацбанка Сергей Дубков и исполнительный директор альянса за финансовую доступность Альфред Ханниг.

Зарубежный гость высоко оценил уровень финансовой доступности в стране. Стороны затронули вопросы расширения двустороннего сотрудничества и проведения в Минске в марте 2014 года заседания рабочей группы альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:

В рамках существующих договоренностей, Национальный банк получил международное финансирование и провел ряд уникальных исследований для нашей страны. Был проведен анализ, с одной стороны, распространения финансовых ресурсов в нашей стране. С другой стороны – вопрос финансовой грамотности.

Альфред Ханниг, исполнительный директор альянса за финансовую доступность:

Республика Беларусь является лидером в Восточной Европе по измерению финансовой доступности и улучшения финансовой грамотности населения. И, сравнивая Республику Беларусь с другими странами, я могу сказать, что уровень финансовой доступности в стране очень высокий. Потому что порядка 85% населения имеют доступ по крайней мере к одной из банковских услуг.