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Альфред Ханниг: Уровень финансовой доступности в Беларуси очень высокий

16 января 2014 17:11
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Новости Беларуси. 16 января в Национальном банке обсудили вопросы развития белорусской национальной финансовой системы. В разговоре приняли участие зампредседателя правления Нацбанка Сергей Дубков и исполнительный директор альянса за финансовую доступность Альфред Ханниг.

Зарубежный гость высоко оценил уровень финансовой доступности в стране. Стороны затронули вопросы расширения двустороннего сотрудничества и проведения в Минске в марте 2014 года заседания рабочей группы альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Дубков, заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь:
В рамках существующих договоренностей, Национальный банк получил международное финансирование и провел ряд уникальных исследований для нашей страны. Был проведен анализ, с одной стороны, распространения финансовых ресурсов в нашей стране. С другой стороны – вопрос финансовой грамотности.

Альфред Ханниг, исполнительный директор альянса за финансовую доступность:
Республика Беларусь является лидером в Восточной Европе по измерению финансовой доступности и улучшения финансовой грамотности населения. И, сравнивая Республику Беларусь с другими странами, я могу сказать, что уровень финансовой доступности в стране очень высокий. Потому что порядка 85% населения имеют доступ по крайней мере к одной из банковских услуг.

# Экономика # Национальный банк Республики Беларусь # Государственная политика в сфере банковской деятельности # Государственная политика # Сергей Дубков

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