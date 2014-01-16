Беларусь предлагает Всемирному банку увеличить инвестиции в белорусские дороги

Новости Беларуси. Беларуси и Всемирному банку необходимо расширять сотрудничество в области дорожного строительства. Такое мнение высказал 16 января премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович на встрече с делегацией Всемирного банка.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Нам, наверное, следовало бы расширить рамки нашего сотрудничества в области дорожного строительства. Отдельные проекты уже в работе.

Можно было бы отдать всю программу дорожного строительства, развития транспортной инфраструктуры под эгиду Всемирного банка.

Обе стороны отметили позитивную динамку развития отношений. Сегодня инвестиционный портфель Всемирного банка в Беларуси включает 5 проектов на сумму около полумиллиарда долларов, а кредитные ресурсы за время сотрудничества уже превысили 900 миллионов. Дальнейшую стратегию партнерства на ближайшие четыре года продолжат обсуждать с представителями Нацбанка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.