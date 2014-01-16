Из-за непродуманных контрактов с иностранными партнерами в 2013 году Добрушская бумажная фабрика потеряла около 30 млрд рублей

Новости Беларуси. Еще одна тема, которая входит в топ новостей последних месяцев, – проблемы модернизации предприятий концерна «Беллесбумпром». Генеральный прокурор и председатель комитета Госконтроля посетили 16 января одно из старейших предприятий страны – Добрушскую бумажную фабрику.

На этот день результаты переоснащения неутешительны: падение объемов производства, двукратное увеличение дебиторской задолженности. А чистые убытки только за десять месяцев 2013 года составили порядка 30 миллиардов рублей. Как выяснилось, всему виной – непродуманные контракты с иностранными партнерами.

Предъявить претензии поставщикам оборудования за невыполнение обязательств по заключенным договорам просто невозможно. Документы составлены без учета интересов белорусской стороны. Руководство предприятия подписало контракты, в которых никак не предусмотрена ответственность зарубежных партнеров за невыполнение договорных обязательств.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

В настоящее время прокуратура немножко меняет направление своего развития, своей работы. Одно из направлений – помогать нашему хозяйству в решении правовых вопросов. К сожалению, правовой ни нигилизм, а незнание – это распространенная вещь.

Импортозамещающий проект на Добрушской фабрике стоимостью в 11 миллионов евро предусмотрен программой инновационного развития Беларуси. Новая линия должна выпускать 100 тонн двухслойной бумаги для обоев в сутки. Если бы проект был успешно реализован, фабрика могла бы стать одним из основных производителей в странах СНГ. И помимо этого полностью обеспечить потребности белорусских потребителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Бумагоделательная машина, на которую очень большие были надежды и которую монтирует чешская компания, к сожалению, сорвались сроки. Вот уже с сентября она должна была работать на полную мощность, чего не случилось. Она сейчас в наладке, но, как говорят специалисты, пройдет еще время, по крайней мере, до конца марта, когда она выйдет на полную мощность. Это принесло достаточные потери для белорусской стороны и конкретно для предприятия. Поэтому фабрика «Герой труда» по показателям, по итогам 2013 года, резко сдала. Около 62% составило только производство. В силу того, что рассчитывали, что уже с сентября будет работать эта линия.