Новости экономики за 07.06.2019

Новости Беларуси. Экономический форум в Санкт-Петербурге: его итоги в цифрах, и зачем Нацбанку знать, сколько денег потратят иностранные туристы во время проведения вторых Европейских игр? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Беларусь участвует в крупнейшем в регионе экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Представители белорусских властей и бизнеса встретились с российскими чиновниками.