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Новости экономики за 07.06.2019

07 июня 2019 15:15
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Новости Беларуси. Экономический форум в Санкт-Петербурге: его итоги в цифрах, и зачем Нацбанку знать, сколько денег потратят иностранные туристы во время проведения вторых Европейских игр? Деловой обзор дня в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ УЧАСТВУЕТ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Беларусь участвует в крупнейшем в регионе экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Представители белорусских властей и бизнеса встретились с российскими чиновниками.

Новости экономики за 07.06.2019-1

Белорусский холдинг «Амкодор» создаст в Саратовской области сборочное производство сельхозтехники. Белорусских бизнесменов ждут в Курской области – там скоро появится перевалочный пункт по поставкам калийных и азотных удобрений. Российский регион заинтересован в белорусской сельхозтехнике, в том числе и с использованием льготных схем финансирования. В дорожно-строительной отрасли также есть договоренность в скором будущем организовать совместное предприятие.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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