Красота не главное. Как на «Белагро» выбирали лучшую корову Беларуси

Новости Беларуси. Международная выставка «Белагро» в эти дни главный поставщик аграрных новостей. Форум уже давно вышел за рамки выставки и превратился в смотр последних достижений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь и совершенно новый трактор МТЗ в 500 лошадиных сил, и экспериментальное поле с образцами различных сор­тов зерновых, и чудеса белорусской селекции. Например, сегодня на «Белагро» прошел конкурс среди буренок.

Маникюр, педикюр и даже пилинг. Подготовка перед выходом на импровизированный подиум, как на конкурсе красоты. Правда, здесь конкурсантки – лучшие племенные коровы Беларуси. Сначала животные несколько тушуются, но спустя мгновения успокаиваются и показывают себя во всей красе.

Дефиле при таком скоплении зрителей – серьёзный стресс для бурёнок. Потому рядом с каждой – животноводы, знакомые им с детства. Надо – и красоту наведут, и успокоят.

Галина Ермакова, оператор машинного доения КСУП «Брилёво» Гомельской области:

Животное – это второй ребёнок. Второй, третий. И уход за ним, как за ребёнком. Чем больше ласки животному, тем больше от него отдача»

Оценивает бурёнок профессиональное жюри. Причем, визуальная оценка – лишь один из атрибутов. От опытных глаз не скроется ни один нюанс, победитель должен быть идеальным как с эстетической, так и технической точки зрения.

Евгений Поболовец, СТВ:

Выбор лучшей племенной коровы – это как подбор автомобиля. Здесь также учитывается множество параметров. Животных оценивают по 18 позициям. Твёрдость вымени говорит о том, что корова будет давать много молока. Сухие ноги – о том, что она будет долго жить. Цена на такую корову, как и на автомобиль, может доходить до 7 тысяч долларов США»

А это уже и серьёзный экспортный потенциал. Потому среди многочисленных зрителей и покупатели из-за рубежа. Наши коровы по своим характеристикам ничем не уступают европейским, но выигрывают в соотношении цена-качество.

И вот он, кульминационный момент. Фанфары, аплодисменты зрителей и награда победителю – гран-при конкурса сегодня у бурёнки по имени Маланка из агрогородка Муховец Брестской области. В том году на этом же конкурсе она была второй, сегодня – заслуженная победа. Рецепт успеха не тривиален.

И всё же одного старания мало. Генетика берёт своё. Брестская область третий год в лидерах по стране по надоям, здесь же – больше всего коров селекционного отдела, то есть – высокопродуктивных. Это когда при меньших затратах на корм, корова даёт больше молока.

Иван Коронец, начальник биотехнологического селекционного центра НПЦ НАН Беларуси:

Селекция идёт на уровне европейских стран. Мы широко используем американскую, североамериканские технологии. Мы находимся в тренде всех мировых процессов.

И потому сегодня Беларусь по праву считают одним из лидеров в мире по молочному скотоводству: как с точки зрения генетики, так и производства молока. Об эффективности этой работы лучше всего говорят цифры. Каирлы Омашев: «Генетика такого же уровня, что и в Голландии. А по цене у вас будет дешевле» Бурёнку по кличке Маланка по приезду домой ждёт праздничный фуршет. «Всё лучшее - ей» – шутят победители.