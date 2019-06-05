Белоруска рассказала о том, почему управляет трактором

Новости Беларуси. Дома у родителей в Сморгонском районе свое небольшое хозяйство. В семейный бизнес Вероника втянулась настолько, что поступила в аграрный вуз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стрижка овец, народная дегустация и последние агроразработки: что показывают на «Белагро-2019» Скоро станет инженером-механиком. А пока показала мастер-класс бывалым пахарям. В конкурсе «Лучший пахарь-2019» Вероника – дебютантка.

Вероника Захарова, участница конкурса «Лучший пахарь»:

У меня дома есть трактор, и я с папой, когда бываю, езжу. Интересно мне что-то покрутить, помочь папе – это оттуда. Включить скорость, диапазоны – все это. Словить плуг, чтобы он ровно шел. Ну и чувствовать трактор.

Конкурс пахарей проходит не в первый раз, для «Белагро» это традиция. Есть и свои фавориты. Команды приезжают изо всех областей. Кроме того, подключаются аграрные вузы и колледжи. Но в этом году жюри задачу усложнило: не так просто было держать колею.

Николай Воробьев, заместитель председателя жюри конкурса «Лучший пахарь»:

Изменили форму тех участков, которые традиционно вспахиваются. Если до этого они все были прямоугольной формы, и там достаточно просто: линия входа, линия выхода плуга, то в этом году их сделали в виде трапеции, и вход нужно было осуществлять под углом, и выход тоже под углом. Это усложнило выполнение этого этапа.