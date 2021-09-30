Цена на газ в Европе впервые превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов вновь побила исторический рекорд и превысила 1 100 долларов за 1 000 кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала осени топливо в регионе подорожало более чем в полтора раза. Как отмечают эксперты, в преддверии отопительного сезона европейские страны столкнулись с острой нехваткой газа в своих хранилищах. При этом закупки новых объемов осложнены, поскольку крупным поставщикам выгоднее продавать свое энергосырье в Азию.