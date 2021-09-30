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Цена на газ в Европе впервые превысила 1100 долларов за тысячу кубометров

30 сентября 2021 14:56
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Цена на газ в Европе в ходе торгов вновь побила исторический рекорд и превысила 1 100 долларов за 1 000 кубометров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С начала осени топливо в регионе подорожало более чем в полтора раза. Как отмечают эксперты, в преддверии отопительного сезона европейские страны столкнулись с острой нехваткой газа в своих хранилищах. При этом закупки новых объемов осложнены, поскольку крупным поставщикам выгоднее продавать свое энергосырье в Азию.  

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Цена на газ в Европе впервые превысила 1100 долларов за тысячу кубометров-1

Эксперты из России отмечают, что Беларусь в ситуации с ценами на газ в выигрыше на фоне ЕС. Они существенно ниже на внутреннем рынке, чем в Европе. Есть также долгосрочные договоренности с российской стороной о сохранении на 2022 год текущей цены на природный газ. Дана и оценка перспективам модернизации белорусских НПЗ.  

Напомним, в 2021 году заводы в Новополоцке и Мозыре завершают очередной этап реновации. Это позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %. На «Нафтане», к примеру, сделали ставку на нефтехимию. Сегодня это предприятие даже в условиях санкций работает в плановом режиме и осваивает новые рынки.  

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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