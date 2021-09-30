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Новости экономики за 30.09.2021

30 сентября 2021 15:07
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Почему растут цены на газ в Европе и аналитики не видят признаков замедления роста цен на нефть? 

С деловым обзором четверга Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 30.09.2021-1

АНАЛИТИКИ НЕ ВИДЯТ ПРИЗНАКОВ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ЦЕН НА НЕФТЬ

Аналитики пока не видят признаков замедления роста цен на нефть. Мировые запасы сырья продолжают сокращаться. Поставки в США находятся на самом низком уровне с 2018 года. Цены на нефть растут на фоне оптимистичных прогнозов от банков и инвесторов. Они предрекают удорожание сырья до 90 долларов за баррель в случае холодной зимы в Северном полушарии. В свою очередь представители нефтяного рынка настроены позитивно, воодушевившись ослаблением коронавирусных мер.

Тем временем вслед за подорожавшей нефтью зафиксировали рекордный рост цен на мазут. Его биржевая стоимость выросла с начала года на 42 % до исторического максимума  – почти 27 тысяч рублей за тонну.

Цена на газ в Европе впервые превысила 1100 долларов за тысячу кубометров. Читайте здесь.

Новости экономики за 30.09.2021-3

БУТБ И РУКОВОДСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ

БУТБ и руководство Волгоградской области договорились увеличивать объемы биржевой торговли. Биржа будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, поскольку она не только обеспечивает прямой контакт с потенциальными деловыми партнерами в Беларуси, но и сводит к минимуму риск неисполнения обязательств по внешнеторговым сделкам. Это уже достаточно веская причина, чтобы аккредитоваться на биржевой площадке и участвовать в торгах. По мнению белорусской стороны, важно активизировать взаимодействие с небольшими компаниями и индивидуальными предпринимателями, не имеющими собственной товаропроводящей сети. Биржевой механизм поможет со сбытом продукции как в Беларусь, так и в страны Евросоюза, где у БУТБ около 3 000 клиентов.

На «Гродно Азот» планируют начать пользоваться криптовалютой. Читайте здесь.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская

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