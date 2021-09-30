Новости экономики за 30.09.2021

Почему растут цены на газ в Европе и аналитики не видят признаков замедления роста цен на нефть?
С деловым обзором четверга Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почему растут цены на газ в Европе и аналитики не видят признаков замедления роста цен на нефть?
С деловым обзором четверга Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
АНАЛИТИКИ НЕ ВИДЯТ ПРИЗНАКОВ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ЦЕН НА НЕФТЬ
Аналитики пока не видят признаков замедления роста цен на нефть. Мировые запасы сырья продолжают сокращаться. Поставки в США находятся на самом низком уровне с 2018 года. Цены на нефть растут на фоне оптимистичных прогнозов от банков и инвесторов. Они предрекают удорожание сырья до 90 долларов за баррель в случае холодной зимы в Северном полушарии. В свою очередь представители нефтяного рынка настроены позитивно, воодушевившись ослаблением коронавирусных мер.
Тем временем вслед за подорожавшей нефтью зафиксировали рекордный рост цен на мазут. Его биржевая стоимость выросла с начала года на 42 % до исторического максимума – почти 27 тысяч рублей за тонну.
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БУТБ И РУКОВОДСТВО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГОВОРИЛИСЬ УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ
БУТБ и руководство Волгоградской области договорились увеличивать объемы биржевой торговли. Биржа будет интересна в первую очередь малому и среднему бизнесу, поскольку она не только обеспечивает прямой контакт с потенциальными деловыми партнерами в Беларуси, но и сводит к минимуму риск неисполнения обязательств по внешнеторговым сделкам. Это уже достаточно веская причина, чтобы аккредитоваться на биржевой площадке и участвовать в торгах. По мнению белорусской стороны, важно активизировать взаимодействие с небольшими компаниями и индивидуальными предпринимателями, не имеющими собственной товаропроводящей сети. Биржевой механизм поможет со сбытом продукции как в Беларусь, так и в страны Евросоюза, где у БУТБ около 3 000 клиентов.
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