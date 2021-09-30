Новости экономики за 30.09.2021

Почему растут цены на газ в Европе и аналитики не видят признаков замедления роста цен на нефть?

АНАЛИТИКИ НЕ ВИДЯТ ПРИЗНАКОВ ЗАМЕДЛЕНИЯ РОСТА ЦЕН НА НЕФТЬ

Аналитики пока не видят признаков замедления роста цен на нефть. Мировые запасы сырья продолжают сокращаться. Поставки в США находятся на самом низком уровне с 2018 года. Цены на нефть растут на фоне оптимистичных прогнозов от банков и инвесторов. Они предрекают удорожание сырья до 90 долларов за баррель в случае холодной зимы в Северном полушарии. В свою очередь представители нефтяного рынка настроены позитивно, воодушевившись ослаблением коронавирусных мер.

Тем временем вслед за подорожавшей нефтью зафиксировали рекордный рост цен на мазут. Его биржевая стоимость выросла с начала года на 42 % до исторического максимума – почти 27 тысяч рублей за тонну.