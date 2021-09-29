Посол ЮАР в Беларуси: мы хотели бы расширить наши отношения

Новости Беларуси. Возобновление тесного сотрудничества с Южно-Африканской Республикой. Конкретные шаги 29 сентября обсудили на встрече в Миноблисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По итогам встречи было решено наладить более тесные контакты между семью регионами Беларуси и девятью провинциями Южно-Африканской Республики. Прежде всего, это взаимодействие в сферах культуры, науки и технологий. Также заинтересованы наши партнеры в обмене опытом в сфере образования. Только в 2020 учебном году в Беларуси обучалось более двадцати южноафриканских студентов. Для Минской области ЮАР – новый и перспективный партнер.

Мзувукиле Джефф Макетука, Чрезвычайный и Полномочный посол Южно-Африканской Республики в Российской Федерации и Беларуси:

Две ключевые сферы сотрудничества, в которых мы хотели бы расширить наши отношения – это применение новых селекционных подходов в сельском хозяйстве и производство сельскохозяйственной техники. Для нас это перспективные и важные направления. Конечно, мы заинтересованы во всестороннем обмене опытом, но, как начало доброго сотрудничества, хотели бы сфокусироваться именно на агропромышленном комплексе.