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Посол ЮАР в Беларуси: мы хотели бы расширить наши отношения

29 сентября 2021 11:30
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Новости Беларуси. Возобновление тесного сотрудничества с Южно-Африканской Республикой. Конкретные шаги 29 сентября обсудили на встрече в Миноблисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Посол ЮАР в Беларуси: мы хотели бы расширить наши отношения-1

По итогам встречи было решено наладить более тесные контакты между семью регионами Беларуси и девятью провинциями Южно-Африканской Республики. Прежде всего, это взаимодействие в сферах культуры, науки и технологий. Также заинтересованы наши партнеры в обмене опытом в сфере образования. Только в 2020 учебном году в Беларуси обучалось более двадцати южноафриканских студентов. Для Минской области ЮАР – новый и перспективный партнер.   

Посол ЮАР в Беларуси: мы хотели бы расширить наши отношения-4

Мзувукиле Джефф Макетука, Чрезвычайный и Полномочный посол Южно-Африканской Республики в Российской Федерации и Беларуси:
Две ключевые сферы сотрудничества, в которых мы хотели бы расширить наши отношения – это применение новых селекционных подходов в сельском хозяйстве и производство сельскохозяйственной техники. Для нас это перспективные и важные направления. Конечно, мы заинтересованы во всестороннем обмене опытом, но, как начало доброго сотрудничества, хотели бы сфокусироваться именно на агропромышленном комплексе.  

Посол ЮАР в Беларуси: мы хотели бы расширить наши отношения-7

Региональное сотрудничество позволит более тесно взаимодействовать в разных сферах. В целом отношения Беларуси и ЮАР развиваются динамично. Только с начала 2021 года товарооборот между нашими странами составил тридцать миллионов рублей.  

# Беларусь-ЮАР # Экономика # Мзувукиле Джефф Макетука # Фотофакт

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