Турчин о сотрудничестве Минской области с ЮАР: «Мы презентуем потенциал Минской области всем послам»

Новости Беларуси. 29 сентября в Миноблисполкоме обсудили возобновление тесного сотрудничества с Южно-Африканской Республикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 29 сентября в Миноблисполкоме обсудили возобновление тесного сотрудничества с Южно-Африканской Республикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам встречи было решено наладить более тесные контакты между семью регионами Беларуси и девятью провинциями Южно-Африканской Республики. Прежде всего, это взаимодействие в сферах культуры, науки и технологий. Также заинтересованы наши партнеры в обмене опытом в сфере образования. Только в 2020 учебном году в Беларуси обучалось более двадцати южноафриканских студентов. Для Минской области ЮАР – новый и перспективный партнер.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкама:
Мы рассматриваем Южную Африку не только как Южно-Африканскую Республику, но и как плацдарм для того, чтобы сегодня интенсивно там работать. Есть организация SADC, которая объединяет в себя 11 государств южноафриканского региона. И вот мы договорились, что в ближайшее время, когда мы подготовимся, мы презентуем потенциал Минской области всем послам этой организации, то есть послам 11 стран африканского континента. Для нас, на мой взгляд, это очень важно.
Региональное сотрудничество позволит более тесно взаимодействовать в разных сферах. В целом отношения Беларуси и ЮАР развиваются динамично. Только с начала 2021 года товарооборот между нашими странами составил тридцать миллионов рублей.