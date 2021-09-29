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Турчин о сотрудничестве Минской области с ЮАР: «Мы презентуем потенциал Минской области всем послам»

29 сентября 2021 11:46
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Новости Беларуси. 29 сентября в Миноблисполкоме обсудили возобновление тесного сотрудничества с Южно-Африканской Республикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Турчин о сотрудничестве Минской области с ЮАР: «Мы презентуем потенциал Минской области всем послам»-1

По итогам встречи было решено наладить более тесные контакты между семью регионами Беларуси и девятью провинциями Южно-Африканской Республики. Прежде всего, это взаимодействие в сферах культуры, науки и технологий. Также заинтересованы наши партнеры в обмене опытом в сфере образования. Только в 2020 учебном году в Беларуси обучалось более двадцати южноафриканских студентов. Для Минской области ЮАР – новый и перспективный партнер.  

Турчин о сотрудничестве Минской области с ЮАР: «Мы презентуем потенциал Минской области всем послам»-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкама:
Мы рассматриваем Южную Африку не только как Южно-Африканскую Республику, но и как плацдарм для того, чтобы сегодня интенсивно там работать. Есть организация SADC, которая объединяет в себя 11 государств южноафриканского региона. И вот мы договорились, что в ближайшее время, когда мы подготовимся, мы презентуем потенциал Минской области всем послам этой организации, то есть послам 11 стран африканского континента. Для нас, на мой взгляд, это очень важно.  

Турчин о сотрудничестве Минской области с ЮАР: «Мы презентуем потенциал Минской области всем послам»-7

Региональное сотрудничество позволит более тесно взаимодействовать в разных сферах. В целом отношения Беларуси и ЮАР развиваются динамично. Только с начала 2021 года товарооборот между нашими странами составил тридцать миллионов рублей.  

# Беларусь-ЮАР # Экономика # Александр Турчин # Фотофакт

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