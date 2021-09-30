Прорабатываем концепцию маркетплейсов. Эксперты на международной конференции рассказали о новациях в сфере энергетики

Новости Беларуси. В Минске 30 сентября на международной конференции собралось более 200 представителей 70 компаний из 13 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зашла речь и об энергокризисе.

Эксперты из России отмечают, что Беларусь в ситуации с ценами на газ в выигрыше на фоне ЕС. Они существенно ниже на внутреннем рынке, чем в Европе. Есть также долгосрочные договоренности с российской стороной о сохранении на 2022 год текущей цены на природный газ. Дана и оценка перспективам модернизации белорусских НПЗ. В 2021 году заводы в Новополоцке и Мозыре завершают очередной этап реновации. Это позволит увеличить глубину переработки нефти до 90 %. На «Нафтане», к примеру, сделали ставку на нефтехимию. Это предприятие даже в условиях санкций работает в плановом режиме и осваивает новые рынки.

Дмитрий Юдаков, менеджер по бизнес-девелопменту независимого ценового агентства (Россия):

Если говорить про вилку нефтехимии и нефтепродукты, то, безусловно, тренд на переход к нефтехимии как продукта более высокого передела и более высокой стоимости наблюдается. То есть, если в этом ключе рассуждать, то нефтехимия, наверное, перспективнее. Опять же, если смотреть даже по 2020 – первой половине 2021 года (по пандемийному времени), то спрос на нефтепродукты снизился гораздо сильнее, чем на продукты нефтехимии, потому что это сырье для упаковки, пластика. Представители белорусской нефтяной компании заявили о своих намерениях развивать интернет-торговлю. Здесь планируют создать целую сеть магазинов в областных центрах, причем без привычной позиции в прайсе.