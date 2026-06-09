Легкая промышленность Беларуси наращивает обороты – наши товары ждут в 60 странах мира

Модернизация производства, обновление модельного ряда и реформа фирменной торговли. Легкая промышленность Беларуси уверенно наращивает обороты: за первый квартал темп роста экспорта концерна «Беллегпром» составил 150 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отечественные товары сегодня ждут в 60 странах мира, а флагманы осваивают новые рынки – от Монголии до африканских регионов. Подробнее – материал Дарьи Авсюк.

Доступная, технологичная, стильная – сегодня так можно сказать о белорусской линейке одежды. Предприятия отрасли взяли курс на обновление. В этом направлении работают и в Жодино. Рождение новой футболки или джемпера здесь начинается в вязальном цеху. Именно здесь установлено новейшее оборудование, которое позволило фабрике расширить ассортимент. Один станок выдает около 80 килограммов готового полотна за смену. Дальше пряжа отправляется на раскрой. Справляться с этим помогает автоматизированный комплекс.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Оператору достаточно ввести ширину и длину полотна, остальное техника делает сама. Максимальная высота настила – до 16 сантиметров. Результат — ровный плотный слой без смещений, а скорость заметно выше, чем на старом оборудовании. Таким образом, за сутки подготовительно закройный цех выпускает порядка 3,5 тонны полотна.

Валентина Гуз, заместитель начальника подготовительно-закройного цеха швейно-трикотажной фабрики:

Новое оборудование было приобретено для более качественного кроя и, естественно, для повышения производительности труда. Ширина полотна на старом оборудовании – максимум 1 метр 90 сантиметров. На новом автоботе до двух метров.

Весь процесс завершается в швейном цеху. Здесь работают порядка 150 специалистов. Отшивают практически все: от бельевого до верхнего ассортимента, от детского до мужского и женского. В год – не менее 6 миллионов штук товара.