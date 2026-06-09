Легкая промышленность Беларуси наращивает обороты – наши товары ждут в 60 странах мира
Модернизация производства, обновление модельного ряда и реформа фирменной торговли. Легкая промышленность Беларуси уверенно наращивает обороты: за первый квартал темп роста экспорта концерна «Беллегпром» составил 150 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Отечественные товары сегодня ждут в 60 странах мира, а флагманы осваивают новые рынки – от Монголии до африканских регионов.
Подробнее – материал Дарьи Авсюк.
Доступная, технологичная, стильная – сегодня так можно сказать о белорусской линейке одежды. Предприятия отрасли взяли курс на обновление. В этом направлении работают и в Жодино. Рождение новой футболки или джемпера здесь начинается в вязальном цеху. Именно здесь установлено новейшее оборудование, которое позволило фабрике расширить ассортимент. Один станок выдает около 80 килограммов готового полотна за смену. Дальше пряжа отправляется на раскрой. Справляться с этим помогает автоматизированный комплекс.
Дарья Авсюк, корреспондент:
Оператору достаточно ввести ширину и длину полотна, остальное техника делает сама. Максимальная высота настила – до 16 сантиметров. Результат — ровный плотный слой без смещений, а скорость заметно выше, чем на старом оборудовании.
Таким образом, за сутки подготовительно закройный цех выпускает порядка 3,5 тонны полотна.
Валентина Гуз, заместитель начальника подготовительно-закройного цеха швейно-трикотажной фабрики:
Новое оборудование было приобретено для более качественного кроя и, естественно, для повышения производительности труда. Ширина полотна на старом оборудовании – максимум 1 метр 90 сантиметров. На новом автоботе до двух метров.
Весь процесс завершается в швейном цеху. Здесь работают порядка 150 специалистов. Отшивают практически все: от бельевого до верхнего ассортимента, от детского до мужского и женского. В год – не менее 6 миллионов штук товара.
Активно на предприятии внедряют в производство и искусственный интеллект. Особенно полюбились покупателям принты для детской и взрослой одежды, которые сгенерировала нейросеть. Это позволяет выполнять дизайнерские задачи в 5-6 раз быстрее, чем при традиционном подходе. С хлопком и вискозой здесь давно на «ты». Но настоящий прорыв – коллекция из вискозополиамидной пряжи. Такое сочетание дает прочность, прочность и позволяет изделиям держать форму.
Подробности в видео.