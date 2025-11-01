В Гомеле прошла совместная коллегия экономических ведомств Беларуси и России

Взаимная торговля между Беларусью и Россией стала не только сбалансированной, но и более технологичной. Так, доля готовой продукции машиностроения выросла на четверть. Об этом заявили участники совместной коллегии экономических ведомств двух стран, которая прошла 31 октября в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большой потенциал экономические ведомства видят в развитии сферы услуг – транспортных, строительных и особенно туристических. Это приоритетное для Беларуси направление развития на будущую пятилетку.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Наши эксперты при разработке прогнозных документов не просто складывают прогнозы развития двух стран, а рассчитывают интеграционный эффект. Около 4 миллиардов долларов США – мы посчитали эффекты для двух стран только благодаря тем решениям, которые были приняты где-то 3-5 лет назад. И, в принципе, договорились в последующем все прогнозы выстраивать исключительно с позиции таких эффектов.

Максим Решетников, министр экономического развития России:

Коллегия проводится в преддверии Совета министров Союзного государства, после него идет встреча у наших лидеров. Готовится масса материалов. Ключевым из них является прогноз социально-экономического развития Союзного государства. Россия остается ключевым инвестором для белорусской экономики. В прошлом году объем вложений составил 60 % от всех иностранных инвестиций, поступивших в страну. Участники сегодняшней встречи ознакомились с реализацией одного из проектов — модернизацией «Гомсельмаша». Сейчас идет техперевооружение трех цехов.