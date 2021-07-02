Новости экономики за 02.07.2021

Новости Беларуси. С какими разъяснениями выступило Министерство труда и соцзащиты относительно зарплат бюджетникам, какой объем нефти Россия поставила в Беларусь с начала года и какая продукция «Беллесбумпрома» пользуется спросом в российских регионах?

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ Наталья Надольская.

РОССИЯ ПОСТАВИЛА В БЕЛАРУСЬ БОЛЕЕ 6 МИЛЛИОНОВ ТОНН НЕФТИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Россия поставила в Беларусь более 6 миллионов тонн нефти за первое полугодие. В сравнении с 2020 годом поставки увеличились на 34 %. Всего Беларусь и Россия договорились о поставках в 2021 году 18 миллионов тонн нефти, что полностью удовлетворяет потребностям нашей страны. Российская нефть поставляется в Беларусь в соответствии с условиями контрактов.