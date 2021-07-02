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«Направления нам понятны». О сотрудничестве в каких сферах договаривались на 8-м Форуме регионов?

02 июля 2021 06:40
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Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовы работать на общий результат Союзного государства. VIII Форум регионов подтвердил это, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Направления нам понятны». О сотрудничестве в каких сферах договаривались на 8-м Форуме регионов?-1

Подписано свыше 50 соглашений о сотрудничестве. Заключены контракты на сумму 800 миллионов долларов в области нефтехимии, строительства, экологии, промышленности. Создан деловой совет двух стран.

«Направления нам понятны». О сотрудничестве в каких сферах договаривались на 8-м Форуме регионов?-4

Дмитрий Демидов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В рамках этого Форума очень актуальны вопросы локализации производств, научно-технических исследований. Любые испытания заставляют нас всех где-то мобилизоваться, осознать еще раз свои возможности, ресурсы, сделать правильные выводы.

Направления нам понятны. Импортозамещение, развитие отечественной науки, отечественного производства, развитие сферы услуг. Развитие и обеспечение информационного, цифрового суверенитета как России, так и Беларуси, создание, наверное, совместного пространства информационного. Все это приведет к тому, что мы станем более современными, более мобильными. Ну и крепче будет наша экономика, я в этом не сомневаюсь.

«Направления нам понятны». О сотрудничестве в каких сферах договаривались на 8-м Форуме регионов?-7

9-й по счету Форум регионов Беларуси и России пройдет в 2022 году в Гродно. Участники надеются, что встретятся в очном формате.

# Беларусь-Россия # Экономика # Дмитрий Демидов # Фотофакт

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