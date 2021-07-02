«Направления нам понятны». О сотрудничестве в каких сферах договаривались на 8-м Форуме регионов?

Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовы работать на общий результат Союзного государства. VIII Форум регионов подтвердил это, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подписано свыше 50 соглашений о сотрудничестве. Заключены контракты на сумму 800 миллионов долларов в области нефтехимии, строительства, экологии, промышленности. Создан деловой совет двух стран.

Дмитрий Демидов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В рамках этого Форума очень актуальны вопросы локализации производств, научно-технических исследований. Любые испытания заставляют нас всех где-то мобилизоваться, осознать еще раз свои возможности, ресурсы, сделать правильные выводы.

Направления нам понятны. Импортозамещение, развитие отечественной науки, отечественного производства, развитие сферы услуг. Развитие и обеспечение информационного, цифрового суверенитета как России, так и Беларуси, создание, наверное, совместного пространства информационного. Все это приведет к тому, что мы станем более современными, более мобильными. Ну и крепче будет наша экономика, я в этом не сомневаюсь.