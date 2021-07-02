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Акцент на премии. Как будут считать зарплаты бюджетников по новым правилам?

02 июля 2021 15:13
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Новости Беларуси. Как стимулировать сотрудника работать более эффективно? Традиционно для бюджетной сферы это премирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Важный момент: до 1 июля 2021 года премировали работников в размере 5 % от сумм окладов, а неиспользованные деньги выделяли на стимулирующие, то есть помимо премий и компенсирующие выплаты. Фактически эти надбавки дублировали функцию премии.

С 1 июля изменились подходы по премированию работников бюджетных организаций. О нововведениях подробнее здесь.

В Министерстве труда и соцзащиты пояснили, что нововведения не только упростят, но и сохранят уровень оплаты труда. И здесь важно отметить, что увеличение премии произойдет исключительно в пределах выделенных бюджетных ассигнований, то есть произойдет перераспределение между ее элементами за счет корректировки размеров отдельных стимулирующих выплат.

Акцент на премии. Как будут считать зарплаты бюджетников по новым правилам? -1

Важно, что перераспределение средств между всеми выплатами не приведет к снижению уровня оплаты труда работников. Конкретный размер премии работника определяется согласно положению, утвержденному руководителем бюджетной организации.

Больше новостей экономики за 2 июля читайте здесь.

# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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