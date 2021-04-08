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Более 97 тысяч белорусских семей открыли депозиты на семейный капитал в 2021 году

08 апреля 2021 14:38
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Новости Беларуси. На 1 апреля 2021 года в Беларуси открыты 97 284 депозитных счета семейного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта программа действует с 2015 года.

Более 97 тысяч белорусских семей открыли депозиты на семейный капитал в 2021 году-1

Первые 5 лет счета открывали в валюте. Это были 10 тысяч долларов. С января 2020 года – в рублях (на сегодня это почти 24 тысячи рублей). На досрочное распоряжение семейным капиталом подали заявления почти 33 тысячи семей, в итоге абсолютное большинство из них получили такое право. Многие вложили эти деньги в улучшение жилищных условий. Еще примерно 5,5 % распорядились капиталом на получение образования и медицинских услуг.

О других новостях экономики за 8 апреля читайте здесь.

# Государственная социальная политика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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