Более 97 тысяч белорусских семей открыли депозиты на семейный капитал в 2021 году

Новости Беларуси. На 1 апреля 2021 года в Беларуси открыты 97 284 депозитных счета семейного капитала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта программа действует с 2015 года.

Первые 5 лет счета открывали в валюте. Это были 10 тысяч долларов. С января 2020 года – в рублях (на сегодня это почти 24 тысячи рублей). На досрочное распоряжение семейным капиталом подали заявления почти 33 тысячи семей, в итоге абсолютное большинство из них получили такое право. Многие вложили эти деньги в улучшение жилищных условий. Еще примерно 5,5 % распорядились капиталом на получение образования и медицинских услуг.