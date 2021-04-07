Новости экономики за 07.04.2021

Новости Беларуси. Что привезли белорусские аграрии в Таджикистан на выставку? Какие особенности интернет-торговли ювелирными изделиями утверждены правительством и как не попасться на удочку банковских мошенников? Наталья Надольская с новостями деловой сферы.

ВЫСТАВКА БЕЛОРУССКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ MADE IN BELARUS ПРОХОДИТ В ДУШАНБЕ Бизнес-элита нашей страны в эти дни посещает Таджикистан. Флагманы отечественного машиностроения приняли участие в аграрном форуме «ТаджБелАгро». Накануне открылась выставка белорусских производителей. В выставке «Сделано в Беларуси» и деловых форумах участвуют более 40 белорусских предприятий из различных отраслей, включая растениеводство и животноводство, продукты питания, кондитерские изделия, сельскохозяйственное машиностроение, медицинский туризм. Некоторые из белорусских предприятий уже работают на таджикском рынке, другие рассчитывают в ходе визита найти надежных деловых партнеров. Бизнес-круги Таджикистана заинтересовал белорусский лен, который пользуется спросом в разных точках мира. В планах – организовать поставки продукции Оршанского льнокомбината на таджикский рынок. Товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания Беларуси и Таджикистана в 2020 году достиг без малого 10 миллионов долларов. Основу экспорта составляют сахар, солод, молочная продукция.

В СТРАНАХ ЕАЭС ОБЕСПЕЧАТ ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИК В ЕАЭС утвердили приоритеты в работе до 2025 года. Стратегия включает порядка 330 мер, разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов. Выполнение всех пунктов позволит обеспечить опережающее развитие экономик государств за счет роста инвестиционной активности. Так, до конца уже 2021 года планируется заключить международный договор об обмене информацией кредитных историй, выработать предложения по совместным инициативам в сфере здравоохранения, подготовить базу для перехода на электронные формы сертификатов соответствия. Кроме того, на этот год запланировано подготовить проект международного договора по развитию единой системы транзита товаров в Союзе.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И КИТАЙ – САМЫЕ БЫСТРОРАСТУЩИЕ РЫНКИ СБЫТА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ЧЕРЕЗ БУТБ Великобритания и Китай – самые быстрорастущие рынки сбыта пиломатериалов через БУТБ. На британский рынок реализовано 8,5 тысячи кубометров пилопродукции на сумму более 2 миллионов долларов. В натуральном выражении поставки выросли в 3 раза, а в стоимостном – в 6 раз. Высокая положительная динамика была характерна и для китайского направления. Для покупателей Поднебесной регулярно проводятся специализированные торговые сессии, в рамках которых реализуются лоты пиломатериалов с доставкой до пунктов назначения на территории Китая.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ БЕЛОРУССКОГО ПРОИЗВОДСТВА С 12 АПРЕЛЯ МОЖНО ПОКУПАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ Ювелирные изделия белорусского производства с 12 апреля можно покупать в сети. Принципиальным фактором для получения разрешения на торговлю в интернете является наличие у продавца одного или нескольких стационарных магазинов, у которых есть разрешение на торговлю драгметаллами. Храниться ювелирные изделия должны в стационарных торговых объектах. Их пересылку можно организовать с помощью национального оператора почтовой связи. Также покупателю нужно предоставить возможность просканировать этикетку, на которой есть специальный идентификационный номер, во время получения изделий.